47 denuncias en cinco horas en Valencia por no llevar mascarilla

La Policía de Valencia ha impuesto un total de 47 denuncias en cinco horas por no llevar mascarilla. Todo esto en medio del debate acerca de qué sé debe o no, ser obligatoria la mascarilla en cualquier situación. Desde la Policía Local de Valencia se recuerda que el uso de mascarillas es "fundamental para evitar los rebrotes de Covid-19"

Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamietno, manifestó que la Policía Local seguirá sancionando y será " muy estricta en su uso porque es fundamental para evitar rebrotes en la nueva normalidad". "Ha costado muchísimo llegar hasta aquí y no podemos despreciar el esfuerzo tan grande que han realizado profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como todo la socieda durante el confinamiento".

El Consell ha explicado que el uso de la mascarilla es un tema de responsabilidad social y que no debería ser una imposición por parte de las autoridades. Asimismo, Mónica Oltra, portavoz del Consejo de Gobierno de la Generalitat, ha declarado hoy que "la obligación del uso de mascarillas no te puede defender de conductas irresponsables" y que "la clave está en el autocontrol". " No entendemos que nos obliguen a hacer una cosa que en devinitiva es por nuestra salud ya que el pueblo valenciano sabe que utilizar la mascarilla permanentmente es la mejor defensa ante el virus" ha prosigudo Oltra.

El Consell decidirá en los próximos días si se extiende el uso obligatorio de las mascarillas como han hecho comunidades de su entorno, como Cataluña, Aragón, Baleares y Murcia. Igualmente, Ximo Puig, declaró que "se van a tomar decisiones, tanto respecto a esta medida como con otras que tienen que ver con el aforo, donde queremos dar mayor flexibilidad".