Denunciada alcaldesa de Tavernes Blanques por negar ayuda al hijo discapacitado de la edil de Vox

La concejala de Vox en el municipio valenciano de Tavernes Blanques, Laura Carrasco, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra una resolución de la alcaldesa socialista de este municipio, Mari Carmen Marco, en la que deniega las ayudas de comedor para el hijo de la edil de Vox, diagnosticado de autismo y con una discapacidad del 35 %.



Según consta en el texto dirigido a los juzgados de lo Contencioso-Administratico y otra documentación del caso hecha pública por Vox, la edil denunciante es madre soltera y única tutora de su hijo, y la referida ayuda -anual, de 802 euros- fue aprobada por los servicios sociales municipales.



En declaraciones a EFE, la alcaldesa ha negado cualquier motivación ideológica en su decisión y ha explicado que legalmente no es posible la concesión de esta ayuda a la madre mientras sea concejala y que, en caso de que la Justicia dé la razón a la edil de Vox, ella firmará las ayudas "sin problema", porque es un asunto que le preocupa.



"Le dijimos que tomase las medidas legales que considerase y si había una decisión judicial que lo avalase que firmaríamos las ayudas, pero no nos podemos arriesgar a cometer una ilegalidad. Le dijimos también que algún familiar podría recibirlas por ella, pero al parecer no tiene a nadie. Ya nos pasó algo similar con una concejala del PP, que se tuvo que dejar la peluquería del hogar del jubilado que gestionaba porque era incompatible con el cargo público", ha explicado.



"Lo miramos también por la legislación civil, por si había manera de salvar esas ayudas, pero tanto la interventora como la secretaria me dijeron que no, porque se considera que la perceptora de las ayudas es la madre y no el niño", insiste la alcaldesa.



Por el contrario, desde Vox se denuncia que fue la dirigente socialista la que "solicitó un informe jurídico sobre la legalidad de su otorgamiento, en virtud del cual procedió a inadmitir la petición de ayuda".



Laura Carrasco ha acusado también a Marco de “una amenaza velada”: “me induce a dejar mi acta de concejal para percibir la ayuda, lo que es, como mínimo, deleznable”. Y señala una “clara discriminación de carácter político hacia mi familia, dado que la Alcaldía solicitó el informe a la secretaría por su cuenta y potestad, sin haberlo pedido a los servicios sociales, y fue la misma Alcaldía la que inadmitió la solicitud sin tener en cuenta todas las circunstancias, ni la valoración que realizó el técnico municipal. Ella no tenía por qué meterse en un expediente privado y resuelto”.