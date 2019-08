El PP defiende una futura coalición Comunidad Valenciana Suma mientras Cs rechaza la propuesta

El Partido Popular (PP) ha registrado recientemente en las diferentes comunidades autónomas del país una serie de marcas políticas en aras de concurrir en coalición con otros partidos de signo ideológico similar en próximas citas electorales y conformar de esta manera una única plataforma de centro-derecha, incluida la Comunidad Valenciana. El principal objetivo es emular en nuestro territorio la coalición de formaciones políticas de derecha Navarra Suma – integrada por Unión del Pueblo Navarro, PP y Ciudadanos –, que se presentó tanto a las Elecciones Autonómicas como a las Elecciones Generales, ganando ambas citas electorales con una amplísima mayoría en la Comunidad Foral.

En una rueda de prensa celebrada esta misma mañana, el presidente del PP en la Provincia de Castellón y diputado 'popular' en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha defendido la posibilidad de que las formaciones políticas valencianas de derecha puedan concurrir unidas bajo el paraguas de Comunidad Valenciana Suma en próximos comicios. “La unión hace la fuerza, tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España. Naturalmente, debe haber convergencia de, al menos, electores”, ha analizado Barrachina ante los medios de comunicación. “Que un fraccionamiento excesivo dificulta la creación de gobiernos es obvio. Por tanto, igual que se ha hecho en Navarra, que se lleve a cabo en otras comunidades autónomas podría ser saludable”, ha explicado este diputado castellonense. “Sería conveniente”, ha concluido en relación a la creación de una plataforma política de las citadas características.

No obstante, la idea de conformar Comunidad Valenciana Suma no ha sentado del todo bien en quien sería su principal socio en esta coalición: Ciudadanos. Fuentes de la formación naranja en nuestro territorio señalan en declaraciones a COPE Valencia que descartan concurrir en coalición con los 'populares' en próximas citas electorales. “Ciudadanos es un proyecto autónomo. Aunque podamos llegar a acuerdos puntuales en determinadas poblaciones, no significa que seamos iguales”, reflexionan ante nuestros micrófonos. “El acuerdo de Navarra se produce en una situación concreta y no es extrapolable”, zanjan tajantemente desde Ciudadanos Comunidad Valenciana.

En cualquier caso y a nivel nacional, los diferentes indicadores parecen señalar una más que probable victoria de una hipotética España Suma si se celebrasen Elecciones Generales en las próximas fechas. La coalición formada por PP y Ciudadanos obtendría 139 escaños, situándose muy por delante del PSOE, que obtendría 116 diputados. Por detrás, quedarían Unidas Podemos (38 parlamentarios) y VOX (23), que verían mermados los apoyos cosechados en las pasadas Elecciones Generales del 28 de Abril.