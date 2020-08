"Deberían haberse tomado antes": los valencianos opinan sobre las últimas medidas anti-COVID

La capital valenciana se ha situado durante las últimas jornadas en el epicentro de la actualidad informativa después de que las cifras en materia epidemiológica emitidas por la Conselleria de Sanidad indiquen un fuerte incremento de los casos de coronavirus detectados en la ciudad. Hoy por hoy, Valencia concentra el 35% del total de los rebrotes de COVID-19 que han sido diagnosticados en la Comunidad Valenciana, esto es, 63 de los 180 rebrotes detectados en el conjunto del territorio valenciano. De esta manera, el Gobierno autonómico ha anunciado hace escasas horas nuevas medidas con el principal objetivo de frenar el ritmo de contagios de COVID-19 en Valencia: cierre de restaurantes y del ocio nocturno a las 01:30 horas, limitación de aforo de hasta el 60% en el sector de la hostelería y la limitación de las reuniones de ámbito familiar hasta la quincena de asistentes. Una serie de nuevas restricciones que afectan únicamente al término municipal de Valencia.

En COPE Valencia, hemos querido salir a la calle para conocer de primera mano la opinión de los valencianos acerca de las últimas medidas que la Conselleria de Sanidad ha tomado para tratar de frenar el número de contagios en la ciudad. Muchas de las personas que se han acercado hasta nuestros micrófonos coinciden en valorar que esta serie de restricciones deberían haberse tomado “incluso un poquito antes porque esto no se para de no ser por estas medidas”. “Las celebraría con mi familia porque sé que normalmente estamos bien; unos ocho o diez, pero no más”, señala un paseante valenciano en relación con las medidas relativas a las reuniones familiares en declaraciones a nuestra emisora.

“Que esté mucha gente en una discoteca, todos juntos aunque lleven mascarilla, es algo muy tonto”, analiza una joven preguntada por COPE Valencia. “Yo creo que deberían cerrarlas directamente”, zanja contundentemente ante nuestros micrófonos. Con todo, los valencianos consultados por nuestra emisora se muestran muy generalmente “a favor” de esta serie de medidas restrictivas que, de acuerdo con sus propias palabras, deberían mostrarse “efectivas”.