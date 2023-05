"El Debate Clave": Los expertos coinciden en señalar a un claro perdedor

La tertulia con las claves del debate de ayer organizado por la Cadena COPE y Las Provincias, en el que los principales candidatos a Generalitat Valenciana recordaron las principales ideas de sus programas electorales.

Jesús Trelis, director del periódico de Las Provincias, Elvira Graullera, delegada de Europa Press en la Comunitat Valenciana e Iñaqui Zaragüeta, ex delegado de La Razón en la Comunidad Valenciana, han analizado las posiciones de un debate en el que, ni el candidato del PSPV y actual presidente, Ximo Puig, ni el candidato por Compromís, Joan Baldoví, quisieron participar. De esta forma, "las sillas vacías", como así han calificado esta circunstancia, han sido el primer capítulo del análisis de los contertulios.

Los tres han coincidido en el error estratégico de que, especialmente Ximo Puig, no haya querido participar en el debate. El director de Las Provincias explica que, como medios de comunicación, la obligación era mantener el debate y que la audiencia de COPE y los lectores de Las Provincias pudieran conocer las propuestas.









Para Iñaki Zaragüeta “Puig fue el perdedor porque perdió la posibilidad de exponer sus logros y sus políticas d ellas que además alardea mientras que para la delegada de Europa Press no fue un error de estrategia porque es algo que analizan y mucho los partidos políticos y valoran los pros y contras pero, desde luego, se ha convertido en un fallo en su estrategia.

Ante el argumentario de ambos candidatos ausentes de "elegir porque no se puede ir a todos", reconocen que entenderían una regulación en ese sentido, pero que no obstante, no creen que haya una proliferación excesiva de medios como para rechazar a dos de los principales empresas de comunicación

En cuanto al análisis de la actuación de cada uno de los candidatos, los contertulios consideran que Illueca era el único que asumió la voz de defensa del gobierno valenciano y sus políticas aunque también aprovecho la oportunidad para lanzar “puyas” y desmarcarse de sus socios de gobierno Compromis y PSPV, los dos ausentes del debate. Fue diana de muchos ataques que supo esquivar.

De Carlos Flores han puesto en valor su capacidad para hablar en público, y aseguran que mantuvo una actitud tajante y que estuvo bien organizado

Con respecto Mamen Peris, consideran que supo localizar su lugar del centro y que intentó trasladar la visión de ser un partido clave.

En cuanto a Carlos Mazón, los contertulios lo percibieron con una actitud cómoda y con sensación de ser conocedor de sus posibilidades.

