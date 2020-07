Culpable por violar y matar a una menor de 15 años en Chella

Un jurado popular declara culpable por unanimidad al joven acusado de violar y asesinar a una menor de 15 años en la localidad valenciana de Chella, en octubre de 2016. Durante el juicio, el acusado mantuvo en todo momento que todo fue un accidente y que no llamó a Emergencias tras darse cuenta de que la menor había fallecido por "pánico".

Ahora, el joven se enfrenta a prisión permanente revisable por delito de asesinado, la máxima pena que se puede pedir en España. Además el joven esta acusado de agresión sexual y profanación. Ahora será la Audiencia la que fije la pena definitiva. El jurado ha pedido que no se le aplique beneficios penitenciarios y que no se pueda proponer al Gobierno central su indulto.

El suceso de produjo el 26 de octubre de 2016. Al parecel el joven contactó con la menor y la citó en su antiguo domicilio familiar. Ella acudió a la cita pensando que había otros amigos en el lugar. Una vez en la vivienda, el joven intentó presuntamente mantener relaciones sexuales con la víctima, pero ésta se negó y él la golpeó.

Aprovechando que la chica estaba semiinconsciente, la estranguló hasta matarla para que ésta no la denunciara. A continuación, pidió un coche a un amigo y trasladó el cadáver hasta una sima de la población, donde lo arrojó con la intención de que no pudiera ser encontrado.

El cuerpo sin vida de la menor, fue hallado por un agente de la Guardia Civil dos días después. El procesado afirmó en el juicio que fue un accidente y que tenía una buena relación con la víctima. Al día siguiente, el acusado señaló que apareció drogado y con intención de quitarse la vida. Llamó a su padre, le contó lo que había pasado y avisaron a la Policía. "Me entregué y cooperé en todo", dijo.