¿Por qué cuesta tanto conseguir cita para el examen de conducir en Valencia?

Conseguir cita para el examen práctico del carnet de conducir en la Comunidad Valenciana se ha convertido en una misión casi imposible. Las listas de espera son, como mínimo, de dos meses, una situación que afecta a 46.000 personas en toda la comunidad, 21.000 de ellas solo en la provincia de Valencia. El motivo es la falta de examinadores, un problema que se arrastra desde hace años y que parece no tener solución a corto plazo.

Un futuro pesimista

Juan Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), se muestra tajante sobre el asunto: "Soy muy pesimista, no veo las ganas ni la ilusión por parte de los que tienen que solucionar el problema". Muñoz teme que de los 102 nuevos examinadores programados para este año en España, la mayoría se destinen a Cataluña y País Vasco, dejando solo "migajas" para el resto del territorio.

La situación se agrava especialmente en verano, cuando la demanda de los jóvenes se dispara. "Si en estos momentos en Valencia hay más de 2.000 personas esperando un examen de teórica, cuando venga la avalancha del mes de julio, va a ser imposible", lamenta Muñoz. Esto genera un bucle que ahoga económicamente a las autoescuelas, ya que, como explica el presidente de AVAE, "los alumnos no quieren hacer prácticas como es normal, porque no tienen fecha de examen".

Los alumnos no quieren hacer prácticas porque no tienen fecha de examen" Juan Muñoz Presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas

Para ilustrar la asfixia que sufren, Muñoz utiliza una analogía: "Es como si a un taller de coches le dijéramos: ‘tú repara lo que quieras, pero las facturas te las tiene que visar un funcionario, y solo te va a visar dos facturas a la semana’".

Carnet de conducir

¿UNa discrimación?

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Desde el ámbito político, el portavoz de la Comisión de Movilidad y Transporte en Les Corts, José Forés, ha denunciado lo que considera una "discriminación del gobierno hacia la Comunidad Valenciana". Aporta un dato revelador: en los últimos cinco años, se han asignado nueve examinadores a la provincia de Valencia frente a los 16 de Girona, una provincia con tres veces menos población.

Por ello, desde su formación exigen "que se haga un plan de choque para desatascar este tema, que designen más examinadores y que lo hagan de una forma objetiva, en base a la población". Mientras esa solución llega, proponen "que cubran las bajas y las jubilaciones, que no las están cubriendo".

Cierre de autoescuelas y la solución

El impacto de esta crisis es directo. El pasado año, 52 autoescuelas cerraron en la Comunidad Valenciana, 19 de ellas en la provincia de Valencia. Un dato que evidencia las consecuencias de la falta de personal, como el hecho de que en Valencia se jubilaran seis examinadores y solo se cubriera una de esas plazas. Son "jóvenes que no pueden acceder a un trabajo" y "autoescuelas que están cerrando", denuncian desde el sector.

Solo con 19 examinadores más en Valencia y 30 en la Comunidad Valenciana se podría solucionar el problema" José Forés Portavoz de la Comisión de Movilidad y Transporte en Les Corts

A pesar de la magnitud del problema, la solución no parece requerir una gran inversión. Según estudios del propio sector, "solo con 19 examinadores más en la provincia de Valencia y 30 en la Comunidad Valenciana se podría solucionar el problema". En total, la incorporación de apenas 40 examinadores para toda la Comunidad Valenciana podría poner fin a una espera que afecta a miles de ciudadanos y a la supervivencia de cientos de negocios.