Cuatro fallecidos en una colisión entre un tren y un vehículo en la localidad alicantina de Novelda

Cuatro personas han fallecido este viernes tras colisionar en un paso a nivel de la estación de Novelda (Alicante) el turismo en el que viajaban y un intercity que cubre el trayecto entre Barcelona y Lorca, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).



El accidente ha ocurrido sobre las 17.15 horas en el paso a nivel de Camí de Castilla de Novelda y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, bomberos y Guardia Civil.



"El equipo médico del Samu solo ha podido confirmar el fallecimiento de cuatro personas, tres de ellas mujeres y un hombre. Todos ellos ocupantes del turismo y de los cuales se desconoce la edad", según fuentes del Cicu.



El equipo sanitario de un Soporte Vital Básico (SVB) ha asistido a una mujer que viajaba en el tren por crisis de ansiedad y ha sido dada de alta in situ, según el Cicu.



Fuentes de Adif, que han confirmado a Efe el accidente, no han podido precisar por el momento las circunstancias en las que se ha producido el suceso, aunque fuentes del Consorcio han señalado que el turismo habría sido arrollado por el intercity.



"El tren pudo parar un kilómetros después del choque", según el Consorcio, y los viajeros de intercity se encuentra en buen estado.



Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han señalado a Efe que el accidente se ha registrado en "un paso a nivel con barreras".



Al parecer, según estas fuentes, el vehículo ha pasado el citado paso a nivel siendo arrollado por el tren.



"El vehículo iba ocupado por cuatro personas, las cuales han fallecido como consecuencia del accidente, mientras que los pasajeros del tren se encuentran en buen estado", han indicado a Efe fuentes del instituto armado.



El tráfico ferroviario en la zona ha quedado interrumpido y el intercity permanece parado en la estación de Novelda. De momento, otro tren se encuentra detenido en Monforte del Cid (Alicante) y un tercero entre Alicante y Barcelona no ha salido desde su punto de origen a consecuencia del accidente.