Cuando te tocará vacunarte en Valencia si tienes más de 40 años

Es el grupo de población más numeroso en la Comunitat. Los hijos del “baby boom” en la Comunitat. Son los valencianos nacidos entre 1972 y 1981, es decir los mayores de 40 años.

Sanidad comenzó a inmunizar a este grupo una semana antes de lo previsto, pero lo cierto es que el ritmo depende del numero de dosis que recibe la Comuntiat cada semana. Las 300.000 dosis de esta semana han permitido seguir avanzando en este grupo etario, y Sanidad ya ha comenzado a citar a los valencianos que tienen 46 años.

Según los datos delportal de Sanidaden el que se pueden consultar el proceso de vacunación, sigue también en marcha la inmunización de los mayores de 50 años.

?? Nou rècord de vacunació #COVID19 a la Comunitat Valenciana



??Persones vacunades en 24 hores ??



1?0?8?.6?8?5?



??2.313.656 persones amb una dosi



??1.409.137 persones amb pauta completa



?? S'hi han inoculat 3.597.286 dosis en total



?? @GVAsanitat#VacunemPerATupic.twitter.com/8gQLHC9OGG — Generalitat (@generalitat) June 17, 2021





Las previsiones iniciales del Consell estiman que para el mes de julio, aunque no se ha llegado a dar una fecha concreta, podría comenzar la inmunización de grupo de edad de los “treinta”.

A puertas del verano, el Gobierno valenciano no quiere que las vacaciones puedan suponer un freno a la inmunización de grupo, por ello ha anunciado que habilitará un mecanismo para que los valencianos puedan notificar a Sanidad los días que no vayan a estar en la Comunitat, para que de ese modo, no sean citados en esas fechas y la vacunación pueda adaptarse a las vacaciones. Aunque se conocen pocos detalles, Sanidad ha avanzado que estará disponible a mediados del mes de julio.

??La ciudadanía podrá indicar a @GVAsanitat a partir del 15 de julio sus días de vacaciones para adaptar la vacunación ??



??https://t.co/ecSYpCGTAHpic.twitter.com/KKJzW0R0NH — GVA Sanitat (@GVAsanitat) June 16, 2021