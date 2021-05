Cristina López Schlichting: "Combato los ataques de Twitter a pecho descubierto, con toda naturalidad"

Cristina López Schlichting presentadora de COPE reconoce que se lleva bien con las redes sociales ya que le parecen una forma alternativa de comunicarse, pero la verdad es que "no navego excesivamente por ellas; a veces aparezco más o menos por Twitter pero estoy pendiente pero sobre todo nos sirven en el programa porque es una comunicación muy inmediata con los oyentes e incluso se convierten en reporteros ya que cuando ocurre algo siempre hay alguien cerca y pueden entrar en en antena", argumenta Schlichting.

Nos olvidamos que detrás de las redes hay personas

"Amo la libertad por encima de todo, para los otros también" es la frase que encabeza la cuenta de Twitter de la presentadora y respecto a esto cree que pese a la cantidad de herramientas que tenemos hoy en día somos menos libres que antes. "La libertad es un fenómeno interior. Uno puede viajar por el mundo entero o caminar libremente y estar arrojado por el poder. A veces las personas piensan, sospechosamente, lo mismo y cuando enormes masas de población piensan y dicen lo mismo o se prohíben hablar libremente unos a los otros pues la libertad es menor que incluso en otros contextos", reflexiona la directora de Fin de Semana COPE.

Pese a la beligerancia de Twitter, Cristina reconoce que esta red le trata estupendamente porque "en esta red hay mucha gente impertinente y sádica pero siempre respondo con mucha templanza y pido perdón si me equivoco o expreso cuando algo me duele y eso deja a la gente perpleja. El problema es que a veces nos olvidamos que detrás de las redes hay personas. Es un pim, pam, pum ciego y no es así; cuando te muestras como eres es difícil que te agredan porque en el fondo la gente no es mala. Así he conseguido pacificar mi Twitter".

"La clave no es evitar las polémicas, la cuestión estriba en no aceptar un tono de voz agresivo y no lo combato bloqueando o quitándome de enmedio, lo combato a pecho descubierto", asegura Schlichting.

En cuanto a Instagram Cristina cree que no es una red apta para ella por lo impulsiva que es. "Quien me escucha sabe cómos soy y lo que me gusta".