Cristina Durán, la ilustradora que convierte la adversidad en un cómic: "Cada decisión que tomamos en el día a día influye en las demás personas"

La ilustradora y autora de novelas gráficas, Cristina Durán, es una de las voces más personales y comprometidas del cómic contemporáneo en España. En el programa 'Gente que cuenta' de 'Mediodía COPE MÁS Valencia', la artista ha repasado una trayectoria marcada por la sensibilidad y la resiliencia, donde las historias que no se suelen contar, pero que importan, se convierten en el eje de su obra.

Una vocación forjada en la infancia

Su pasión por el dibujo viene desde siempre, una afición que atribuye en parte a su abuelo. "Todos los sábados nos íbamos mis hermanas y yo a dormir a casa de mis abuelos y mi abuelo siempre nos compraba TBOs", recuerda Durán. Esta pasión infantil se consolidó en la adolescencia gracias a la espectacular biblioteca de cómic de una de sus tías y a la efervescencia de las revistas de los 80, como El Víbora o Cimoc, que la llevaron a tenerlo claro: a los 15 años ya escribía en su diario que quería ser "profesional del cómic".

Afortunadamente, siempre contó con el apoyo incondicional de sus padres, ambos químicos de profesión, quienes la animaron a seguir su vocación. Sin embargo, no todo el mundo lo entendió. Durán lamenta que las disciplinas artísticas a menudo se vean como algo menor, una percepción que sigue notando hoy en día. "A mi hija le gusta dibujar, pero primero que estudie algo serio", es una frase que sigue escuchando con incredulidad y que le recuerda a quienes en su día le decían que su pasión "no sirve para nada".

El cómic que lo cambió todo

Tras estudiar Bellas Artes en Valencia y vivir una experiencia Erasmus en Londres, en 1993 fundó La Grúa Estudio junto a otros compañeros. Los inicios fueron complicados por la dificultad de acceder a encargos sin tener obra publicada, "un poco la pescadilla que se muerde la cola", describe. Sin embargo, el punto de inflexión llegaría con una historia que le cambió la vida: su primera hija, Laia, sufrió una trombosis al nacer que le provocó una parálisis cerebral, un "giro absoluto" en su vida personal y, sin saberlo, también en la profesional.

Aunque al principio estaban centrados en la ilustración, su pareja y guionista, Miguel Ángel Giner, la animó a contar la historia de Laia. Así nació la novela gráfica "Una posibilidad entre mil", un relato de superación que supuso un antes y un después en su carrera. "Realmente Laia nos cambió la vida personal, pero el libro sobre Laia nos ha cambiado la vida profesional", confiesa Durán. Este cómic les permitió dedicarse por completo a la novela gráfica, una esperanza que la ilustradora reconoce que casi había perdido.

Laia nos cambió la vida personal, pero el libro sobre Laia nos ha cambiado la vida profesional" Cristina Durán Ilustradora

Arte como activismo social

Este enfoque personal y comprometido se extendió a otros proyectos, como el cómic sobre el accidente de metro de Valencia, donde trabajaron estrechamente con la asociación de víctimas para dar visibilidad a su lucha y rendirles homenaje. Para Durán, es fundamental implicarse y ser activista en el día a día. "Yo creo que cada decisión que tomamos durante el día influye en las demás personas", afirma, defendiendo que sus obras buscan canalizar ese activismo para que la gente conozca los hechos y reflexione sobre ellos.

La adversidad ha vuelto a golpear recientemente a la artista. Justo cuando se recuperaba de un cáncer de mama, la dana inundó su casa y su estudio en Benetússer. A pesar del duro golpe, Durán destaca la parte positiva: "La gente se ha volcado, ha sido una cosa realmente maravillosa". Gracias a la ayuda recibida, ya han reconstruido el estudio y están trabajando en un nuevo cómic sobre esta experiencia.