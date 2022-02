Cristina Cifuentes: "Con el tema del espionaje a Ayuso estoy viviendo el Día de la Marmota"

Si alguien sabe de persecución y de acoso en redes esa es Cristina Cifuentes, que lo vivió muy de cerca durante su etapa en política y como presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con ella en Trending Cope y nos ha hablado abiertamente del espionaje a Isabel Díaz Ayuso. ‘Con este tema vivo el Día de la Marmota. Le recomiendo a Isabel que no escuche el ruido de las redes y que siga gobernando Madrid como lo está haciendo hasta ahora.’

Sé que eso no la va a distraer de su objetivo real

En este sentido, Cifuentes se ha mostrado tranquila ante la fortaleza de Isabel Díaz Ayuso para encarar este asunto… ‘ella es una mujer fuerte y conocedora de cómo funciona el tema digital. Ella se encargó de digitalizar gran parte de nuestra comunicación en el partido cuando yo todavía estaba en activo. Sabe cómo funcionan las redes sociales y el acoso que puede llegar a recibir. Por eso sé que eso no la va a distraer de su objetivo real: seguir gestionando tan bien como lo está haciendo. Tiene todo mi apoyo’.

Así de clara ha sido Cristina Cifuentes, que conoce muy bien lo que es la presión y el acoso en el ámbito digital. ‘Todo este tema solo minimiza la gran debacle del PSOE en Castilla y León y da más alas a los partidos de la izquierda para sacar sus armas de acoso desde perfiles falsos en redes sociales. Sé muy bien cómo funciona esto porque cuando yo estaba en activo y gobernaba Madrid, la Policía me contó cómo organizaban determinados partidos una legión de cuentas verificadas en Twitter, grupos de Whatsapp y Telegram con el objetivo de generar información falsa y hacer ruido en las redes sociales.

Eso no es real. La vida está en la calle, no en las plataformas. Esto es obra de cuatro, o menos…’ Precisamente sobre este tema, Cifuentes ha pedido una mayor regulación en redes sociales. ‘Esto evitaría delitos y abusos en la red que aún todavía son muy difíciles de perseguir por la Policía Nacional’. Una persecución que, en el caso de las mujeres, se torna además machista, ‘a mi me llegaron a amenazar con violar a mi hija, imagínate si es fuerte. Se insulta y se amedranta gratuitamente desde el anonimato y eso no puede quedar impune’.

No obstante, Cristina Cifuentes se ha mostrado a favor de las redes sociales. ‘Nunca, ni siquiera en mis momentos más duros, pensé en apagarlas. Yo fui de las primeras, hace quince años, cuando era diputada, en tener perfil en Twitter y contar la sesión del Congreso casi paso a paso. Es un instrumento maravilloso si se sabe usar bien, no como lo que yo viví, un linchamiento inhumano que no se lo deseo a nadie’.

Cifuentes nos ha confesado su siguiente reto digital… ‘me encantaría usar una de mis cuentas de Twitter, la menos conocida, para poner en valor lugares de Madrid que la gente no conoce ni visita demasiado. Sería un sueño hecho realidad’.

