La costa valenciana se llena de delfines durante el confinamiento

La captura de imágenes de delfines desde terrazas y balcones durante el confinamiento en las costas valencianas es una imagen que se está repitiendo en los últimos días. Desde la ONG Xaloc se ha puesto en marcha lainiativa de censar a los delfines desde casa. Este aumento de avistamientos "no quiere decir que haya más delfines, pero si que se estén dejando ver más y la disminución de embarcaciones y los bajos niveles de contaminación acústica de estos días de confinamiento pueden ser la causa, están acercándose muchísimo a la costa”, nos afirma Carla Eymar del departamento de Comunicación de Xaloc.

El mes de mayo es un mes crucial ya que es en el mes de mayo cuando comienza el paso del Rorcual Común por las costas valencianas, el segundo animal más grande del mundo. No perder estos datos era de gran importancia, por ello la ONG Xaloc pide la colaboración de sus seguidores para que desde los balcones de sus casas recopilaran todos los avistamientos de delfines y cetáceos. La iniciativa ya ha recogido cientos de videos y fotos que han sido recopilados no solo desde la Comunidad Valenciana si no que la solidaridad se ha esparcido por todo el territorio nacional llegando documentos gráficos de Cataluña, Baleares, Murcia o Las Islas Canarias.

Se están acercando más por la disminución de embarcaciones y los bajos niveles de contaminación acústica de estos días de confinamiento

La ONG Xaloc se embarca en esta iniciativa ya que a causa de la crisis del coronavirus se vio paralizada la campaña de avistamientos de Cetáceos en la Reserva del Cabo de San Antonio, Denia, desde embarcación, campaña

que realizan junto a la Universidad de Valencia, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Denia. Desde la ONG nos recuerdan que estos datos son “avistamientos oportunistas” de gran importancia para la concienciación y divulgación de la biodiversidad marina, así como para posteriores estudios de investigación, pero estos datos no pueden sustituir la campaña de avistamientos desde embarcación, campaña de exclusivo carácter científico que esperan poder retomar muy pronto.

Para colaborar en la campaña “Censando Cetáceos en Casa” puedes mandar una foto o video de un individuo o grupo de cetáceos que hayas podido grabar o que hayas recibido a cualquiera de las redes sociales de la ONG Xaloc o mandando un correo electrónico a xaloc@hermanosdesal.org