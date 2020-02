Cope Valencia celebra el día de la radio

Este jueves 13 de febrero se celebra en todo el mundo el día de la radio, desde la proclamación que de ese día hizo la ONU, y en la ciudad de Valencia, las tres principales emisoras nacionales en su ámbito local, han querido sumarse a la celebración con una emisión conjunta. Por segundo año consecutivo, han participado en un espacio compartido simultáneamente por sus magazines de la franja de mediodía. En esta ocasión desde los estudios de Onda Cero Valencia, los presentadores: Mª Paz Fernández, de “Más de uno Valencia”, Arturo Blay y Amadeo Salvador de “Hoy por hoy locos por Valencia” y Carles Villeta de “Mediodía” en Cope más Valencia se han reunido para charlar sobre su experiencia cotidiana en sus respectivos programas. En un ambiente distendido y muy alejado de cualquier tipo de rivalidad, han recordado algunas anécdotas de sus inicios o de la relación que durante tanto tiempo han establecido con sus oyentes. Con una larga trayectoria radiofónica a sus espaldas, no han podido evitar “tirar de memoria” y recordar cómo ha cambiado la radio en los últimos tiempos. Los presentadores, han recordado que no hace tanto que la radio utilizaba grabaciones en cintas magnetofónicas tipo Revox, mientras que ahora ni siquiera los compact disc tienen ya utilidad con la irrupción de los archivos de audio en red. Pese a ser de los medios de comunicación que mejor han soportado los nuevos gustos de los oyentes a la hora de informarse y entretenerse con su emisora favorita, las radios no han quedado la margen de las nuevas fórmulas de contacto con la audiencia a través de redes sociales o de las mejoras que proporcionan las nuevas tecnologías como elegir el momento de escuchar tu programa favorito.

Los cuatro locutores han disfrutado de la oportunidad de hacer un trocito de sus respectivos programas en compañía de compañeros con los que se disputan, siempre desde el respeto y la digna competencia, el favor de la audiencia. !Feliz día de la radio!