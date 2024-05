Contundente sanción a una empresa por dinamitar el inicio de curso de miles de familias valencianas

Recordarás que el curso escolar comenzó con muchos problemas e incidencias por parte de la empresa de transporte escolar -la UTE VALENCIA V5, operado por empresas integradas mayoritariamente por el grupo gallego Monbus-, autobuses que no llegaban a recoger a los alumnos, otros que no estaban preparados, a los que no les funcionaba el aire acondicionado, otros que tenían menos plazas de los alumnos que tenían que transportar… el caso es que, después de aquello, la Conselleria de Educación, ha resuelto el expediente de imposición de penalidades abierto contra esta empresa, por las incidencias que afectaron a cerca de 1.300 alumnos.

Se ha acordado la imposición de 280.900 euros por estos incidentes de servicio, que se suman a los 180.273,72 euros que ya fueron reducidos del importe correspondiente a la facturación mensual por los servicios no prestados conforme a lo exigido.

De este modo, el Consell ha descontado un total de 461.173,72 euros por estas incidencias que espera no se vuelvan a producir en el futuro, ya que de ser así acarrearía sanciones más graves e incluso una posible rescisión del contrato.