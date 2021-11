Continúa la polémica con los indumentaristas oficiales de las Falleras Mayores de Valencia

Las firmas de indumentaria se desentienden de la confección de los trajes de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. Además de que no hay días hábiles para realizar los pedidos, las empresas no pujan por vestir a las máximas representantes.

La Junta Central Fallera continúa realizando contratos menores a contrarreloj para llegar a los plazos establecidos. Pero, la realidad es que el tiempo se acaba y el esfuerzo a realizar en comparación con el beneficio es insostenible. A día de hoy, las empresas encargadas de vestir a las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor deberán realizar un traje por día para poder tener la entrega a punto.

Hace tan solo dos semanas, Junta Central Fallera adjudicaba el contrato menor a Compañía Valenciana de la Seda y a Bartual para realizar las telas, pese a que, previamente, ya había un acuerdo entre empresas y la propia entidad fallera.

Las telas de las mayores correrán a cargo de Bartual, que realizará todas las piezas por 8.499 euros más IVA. Mientras que las infantiles las hará nuevamente Compañía Valenciana de la Seda exactamente por el precio estimado: 10.850 euros más Iva.

Ahora, 1700 Indumentaria y La Joia Indumentaristas serán las encargadas de realizar los trajes de las máximas representantes de las fallas. Mientras queHijas de Carmen Esteverealizarán las manteletas de las FFMMV y sus Cortes de Honor.

Por otra parte, el importe total para la confección de los trajes queda en 40.150,22 € (IVA incluido). Así pues, queda liberado el crédito retenido por importe de 39.080,18.-€. De los cuales, 32.597,00.-€ correspondena los lotes no adjudicados por haber sido declarados desiertos, según documentos contables no 2021001350, 2021001351 y 2021001352. Mientras que 6.483,18.-€ corresponden a las bajas realizadas por los licitadores para el total de los lotes adjudicados, según documentos contables no 2021001353, 2021001354 y 2021001355.

Por otro lado, los adjudicatarios están obligados a asignar a la ejecución del contrato los medios materiales y personales necesarios para su correcta ejecución en el plazo establecido, tanto de efectivos humanos en número y experiencia como técnicos. Además, la JCF no asumirá posibles deudas que se puedan contraer para llevar a cabo el contrato.

Pero el problema no viene sólo en la confección. Ninguna empresa se ha presentado para realizar los zapatos a las máximas representantes. Por ello, Junta Central Fallera deberá otorgarlo a una empresa por otro contrato menor.

La indumentaria de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor nunca habían generado tanta polémica. Ante este mar de dudas, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Por qué nadie quiere vestir a las máximas representantes de las Fallas?