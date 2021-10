Contagios, hospitalizaciones y fallecidos por covid continúan al alza

La Conselleria de Sanidad ha notificado 185 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, 36 casos más que hace una semana. Con esta actualización, la cifra total de positivos se sitúa en 514.187 personas. Los nuevos casos por provincias son 55 en Castellón (54.144 en total); 70 en Alicante (188.618) y 60 en Valencia (271.424).

Por otra parte, se han registrado 183 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 515.308 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 54.127 en Castellón, 188.464 en Alicante y 272.661 en Valencia.

En cuanto a hospitalizaciones, los centros valencianos tienen, actualmente, 182 personas ingresadas, seis más que hace siete días. De todas ellas, 49 están en la UCI, cuatro más: 55 en la provincia de Castellón, 10 en UCI; 77 en la provincia de Alicante, 30 de ellas en la UCI; y 50 en la provincia de Valencia, 9 en UCI.

Además, se han registrado cinco fallecimientos en los últimos siete días, tres más que el martes pasado. Los fallecidos hoy son tres mujeres de 65, 80 y 88 años y dos varones de 80 y 81 años, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.836: 853 en la provincia de Castellón, 3.006 en la de Alicante y 3.977 en la de Valencia.

Unos datos que se publican en un día en que la Consellera de Sanidad y Salud Pública, Ana Barceló, ha informado en rueda de prensa que en la Comunitat Valenciana no se ha registrado ningún caso de la variante del Coronavirus Delta Plus, ya que las secuenciaciones del virus llavadas a cabo diariamente no lo han detectado.