Consulta aquí el cartel oficial de la Feria de toros de Fallas

El Centro Cultural La Beneficencia de Valencia acogió anoche la presentación de los carteles de la próxima Feria de Fallas. Rafael García Garrido, director general de Espacios Nautalia 360, Víctor Zabala de la Serna, gerente en Valencia, y Vicente Nogueroles, hombre de confianza de la empresa en Valencia, diseñaron un evento de gran nivel para presentar una feria de máxima categoría en la que dobla Manzanares y se anuncian Morante, El Juli, Roca Rey, Aguado, Ortega, Urdiales o De Justo, además de Ferrera, Luque y Román con la corrida de Victorino el día 13 de marzo. Juan Pedro, Victoriano del Río, Garcigrande y Victorino serán los hierros de las cuatro corridas de toros programadas. Hay que resaltar el regreso en la corrida de rejones de Diego Ventura, máxima figura actual del toreo a caballo.



Manzanares, único torero que hace doblete en la feria, fue protagonista de la noche ante un abarrotado salón de La Beneficencia. Durante el acto, que transcurrió por bloques, Manzanares fue entrevistado por el periodista Roberto Gómez repasando su trayectoria y circunstancias más personales de la vida de un torero.



Toni Gaspar, presidente de la Diputación Provincial, cerró el acto invitando a los aficionados a disfrutar de la próxima feria, y alimentó la ilusión y la esperanza ante los nuevos tiempos de la plaza y ante la primera gran feria de la temporada con la nueva empresa, Nautalia, que comanda Rafael García Garrido.



También estuvo presente Toni Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la institución provincial, y José María Ángel, director general de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana, entre otras autoridades del arco parlamentario valenciano. El cartel del regreso de los toros a la Plaza de Toros de Valencia es obra del artista sevillano José Tomás Pérez Indiano, que refleja la importancia del fuego y del toreo con Manzanares como protagonista de la obra del joven pintor sevillano.

LITUGO



CARTELES FERIA DE FALLAS 2022



-Sábado 12 de marzo. Novillada sin caballos. Erales de El Parralejo. Manuel Caballero (E.T. Albacete), Nek Romero (E.T. de Valencia), Aaron Rull (E.T. de Castellón), Jarocho (E.T. de Salamanca), Lenny Martin (E.T. de Beziers) y Joel Ramírez (E.T. de Madrid).

-Domingo 13. Toros de Victorino Martín. Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román.

-Miércoles 16. Novillada con caballos. Novillos de El Pilar. Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera.

-Jueves 17. Toros de Juan Pedro Domecq. José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado.

-Viernes 18. Toros de Victoriano del Río. Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

-Sábado, 19 de marzo:

Matinal corrida de rejones. Toros de Los Espartales. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Por la tarde: Toros de Garcigrande. Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Emilio de Justo.

También, el domingo 13 de marzo se celebrará en sesión matinal un concurso de recortadores y el sábado 18, en horario nocturno, habrá un espectáculo de festejo popular. Por último, se han presentado los carteles de los festejos que se celebran por la festividad de la Virgen de los Desamparados: una novillada picada y una clase práctica.

-Sábado, 7 de mayo. Novillos de Conde de Mayalde. Miguelito, Isaac Fonseca y Manuel Diosleguarde.

- Domingo 8. Clase práctica de la Escuela de tauromaquia de Valencia.