El nuevo Gobierno del botánico, está algo más que perfilado de loa que se intenta hacer ver. Según ha podido saber COPE Valencia, el futuro gobierno sumará contando con la Presidencia de la Generalitat 13 Consellerías. Siete serán controladas por el PSPV, 5 serán para Compromís, y una, la de vivienda, para Podemos.

La discusión ahora estriba sobre todo en que Esquerra Unida, socio de Podemos también ha pedido una Consellería, algo a lo que se niegan los socialistas y que tampoco parece ser del agrado de Compromís. En este sentido, los socialistas lo tienen claro: si Compromís quiere ceder una de sus carteras a Esquerra Unida, no pondran pegas, pero más allá de lo que puedan rascar en el segundo y tercer escalon del Consell, las carteras están más que negociadas.

Con todo esta tarde se reúne de nuevo la comisión negociadora en la que desde Podemos, Ruben Martínez Dalmau,asegura que las vicepresidencias no marcarán el apoyo a la investidura de Ximo Puig, y es que Dalmau ya sabe como les contamos lo que gestionará en el nuevo gobierno autonómico.

La previsión es que el próximo miércoles se celebrará el Pleno de investidura del Presidente Puig. Compromís a pesar de que está todo el pescado vendido insiste en hacer ruído en el plano mediático algo que al PSPV parece no importarle mucho.

Compromis no quiere adelantar acontecimientos y prefiere tener todo atado y bien atado antes de comprometer su apoyo a la investidura de Ximo Puig, como presidente de la Generalitat, y es que pese a que parece que las negociaciones están bastante avanzadas, el partido que lidera Mónica Oltra no pierde la oportunidad para hacerse valer en un futuro gobierno a tres en el que Podemos ha adoptado el papel de socio exigente. El portavoz de la Compromís en les Corts, Fran Ferri lanzaba esta mañana aviso a sus socios de gobierno asegurando que si no esta todo cerrado antes del dia 12, no habrá investidura.

Un envite que el sindico socialista Manolo Mata se toma con filosofía y con cierta ironía dejando entrever que hay poca preocupacion al respecto entre las filas socialistas y dan por hecho que Puig será investido President el próximo 12 de junio.

Mañana el presidente de les Corts Enric Morera inicia la ronda de contactos con todos los partidos para conocer su posición y convocar el pleno de investidura.