La Portavoz del Consell Mónica Oltra ha reconocido que al Gobierno le preocupan los datos de contagios e incidencia de la Comunitat valenciana pero se ha mostrado muy ambigüa sobre la posibilidad de que el Consell adopte nuevas restricciones.

Oltra ha explicado que la situación actual con el 90% de la población vacunada nada tiene que ver con la del año pasado pero sí reconoce que estamos ante una nueva ola, y ante la posibilidad de que el Gobierno adopte nuevas medidas ante la llegada de la Navidad, asegura que la presión hospitalaria será la que marque los tiempos"

La "presión asistencial" y la "resiliencia" del sistema sanitario será el "elemento troncal" a la hora de que la Generalitat decida ampliar restricciones para frenar la evolución de la covid en la Comunitat Valenciana.

En esta línea, ha señalado que esto tiene que ver con hospitalizaciones, ingresos en UCI y la situación de la atención primaria y "eso es lo que Sanidad estará monitorizando". Si en esa monitorización, se pide la reunión de la Intedepartamental para presentar nuevas propuestas, como una ampliación del certificado covid, "esto será así porque Salud Publica lleva la batuta en todo esto y debe llevarla", ha dicho.

Al respecto ha insistido que si la Conselleria de Sanidad así lo determina, se reunirá la Comisión Interdepartamental para adoptar otras medidas "y ahí estará la implicación de sus miembros y de todo el Consell", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que lo que ha vigente no son "recomendaciones" sino "normas de obligado cumplimiento". En todo caso, no hay fijado ningún límite para adoptar nuevas medidas ni tampoco lo ha apuntado la propia Barceló y ha recalcado que con este virus no se puede hacer planes a largo plazo.

Así mientras llega o no esa reunión de la Mesa interdepartamental Oltra ha defendido que la Comunitat Valenciana tiene "medidas vigentes" como la exigencia del certificado covid en tres modalidades para acceder a determinados establecimientos y que se sigue exigiendo mascarilla y medidas de higiene y distancia social. En este sentido, ha pedido el cumplimiento "estricto" de las que hay, ya que considera que "muchas veces no se cumplen tal y como están establecidas".