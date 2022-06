El Gobierno valenciano espera poder llevar después del verano a Les Corts, tras pasar por el Consell Jurídic Consultiu, su propuesta de reforma de la ley de espectáculos para prohibir y penalizar la prostitución en locales públicos, según ha avanzado este miércoles la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Esa propuesta legislativa se encuentra actualmente en fase de alegaciones, como las presentadas ya por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y según Bravo el Consell confía en que después del verano pueda remitirse ya al Parlamento autonómico para su tramitación y debate.

Bravo ha hecho estas declaraciones durante el acto de celebración del Día de la Policía de la Generalitat que ha presidido el president, Ximo Puig, en San Miguel de los Reyes.

La consellera ha añadido que son ya más de 400 los ayuntamientos de la Comunitat que han decidido debatir una ordenanza que prohíba la prostitución en sus municipios y penalice a los "puteros", como hace ya el valenciano de Albal.

Bravo ha calificado de "paso muy importante" la aprobación, este martes, por el pleno del Congreso -con los votos del PSOE y del PP- de la proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución.

"El problema no son las mujeres, porque ellas son víctimas y no es una cuestión de orden público", como sí ocurre, según Bravo, con ordenanzas como las del Ayuntamiento de Alicante, donde gobierna el PP, y por ello ha destacado que se ha propuesto a todos los ayuntamientos un modelo de ordenanza municipal que ponga el foco en el proxeneta y en el demandante.

A su juicio es necesaria una ley integral para abolir la prostitución y no solo modificar el Código Penal, pues "no va a valer con las medidas sancionadoras, estas mujeres necesitan que les ayudemos a construir un proyecto de vida digno", según la consellera, quien ha añadido: "Si no se tiene esa mirada transversal de ayudas económicas y sociales para las mujeres, tendremos graves problemas".





Ha recordado que la Comunitat Valenciana es la única comunidad autónoma que desde hace un año lidera un proyecto para abolir la prostitución en el marco de sus competencias