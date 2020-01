El Consell llega tarde y mal para erradicar la Xylella

La lucha contra la Xylella fastidiosa se realiza mal y tarde. La lenta actuación del Consell tanto a la hora de arrancar los almendros infectados como de abonar las inmediaciones correspondientes, se suma la falta de un plan de reestructuración de la zona afectada. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), apuntan a que por cada árbol infectado hay que arrancar 100 metros a la redonda, algo que no se está haciendo y que tildan de prevención y no de erradicación. Sin fecha alguna de previsión y desoyendo los consejos de AVA, el Consell no ha sabido afrontar el problema de forma correcta y ahora los campos están en grave peligro.

Actualmente hay 134.600 hectáreas están bajo el dispositivo de control y seguridad. Entre los 73 municipios se incluyen dos de la Provincia de Valencia, Oliva y Villalonga. De momento se han inmovilizado 62 viveros y centros de jardinería.

Diversos agricultores están dispuestos a denunciar si la cosa no cambia y desde AVA apuntan a que les darán todas las ayudas jurídicas pertinentes. Por un lado están los agricultores que han perdido sus campos por esta bacteria y otros muchos están preocupados porque esta se acerca a sus campos y ven como si no erradica puede quedarse sin sus tierras.

Los precios se encuentran en mínimos históricos, cosechas desperdiciadas en los campos, la elevada siniestralidad, entre otras cosas, hacen que la medida de edad de un agricultor ahora mismo esté en 60 años y cada vez haya menos jóvenes que se interesan por esta profesión. Las grandes dificultades económicas y las limitaciones de una profesión que siempre ha formado parte de la historia de nuestras tierras, son los principales motivos.