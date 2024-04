El Consell aumentará al máximo las sanciones por falsificación de productos industriales

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el Gobierno valenciano “va a aumentar al máximo las sanciones por productos peligrosos, defectuosos, falta de información o etiquetado para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía y defender a las empresas de la Comunitat Valenciana”.



Mazón ha destacado que, con esta medida, lucharán contra "la piratería, falsificaciones o imitaciones que afectan a sectores como el textil, el calzado, el juguete o la cerámica, entre otros”.



El president, acompañado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha realizado estas declaraciones durante la visita a las instalaciones de la planta tratamiento y reciclaje de la firma Acteco en Ibi (Alicante) donde se llevan a cabo la destrucción de productos defectuosos, según un comunicado del Gobierno valenciano..



"Vamos a incrementar las sanciones, todo lo que permite la Ley para que no salga barato poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestros niños y niñas", ha subrayado.



Mazón ha explicado que la Generalitat va a modificar el Decreto Legislativo 1/2019, del 13 de diciembre, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana.



Así, ha asegurado que la modificación de la Ley del Estatuto del Consumidor en la Comunitat Valenciana hará referencia básicamente al apartado de sanciones "con especial relevancia a los que no colaboren en la retirada de productos o reincidan en ello”, y ha agradecido a los que “sí contribuyen a evitar esta competencia desleal”,



En concreto, con estos cambios, la cuantía máxima de las infracciones leves fijada ahora en 3.005,06 euros pasaría a ser de 10.000 euros, y las graves se situarán en 100.000, frente a los 15.025,30 euros.



Además, el importe máximo de las infracciones muy graves que están ahora en 601.012,10 euros pasaría a ser de 1.000.000 euros.



Mazón ha indicado que este proceso de renovación legislativa estará operativo el 1 de enero de 2025 para que ya entren en vigor las nuevas sanciones que “llegarán al máximo posible, incluso con incrementos superiores al 700 % de los actuales importes que incomprensiblemente durante estos años no se han modificado”.



El jefe del Consell ha puesto en valor a las empresas de la Comunitat que “realizan una extraordinaria labor en la protección del consumidor”. Así, ha apelado a la “compra de productos de la Comunitat Valenciana de sectores como el juguete, el mueble o el calzado que apuestan por la calidad, el diseño o la innovación para hacer frente a la competencia desleal”.



Por su parte, las Cámaras de la Comunitat Valenciana han considerado muy positiva "la decisión tomada por el Consell de incrementar el importe de las multas para quienes cometan infracciones contra la propiedad industrial".



Han señalado en un comunicado que "la actualización del importe de las sanciones -estaban congeladas desde hace 37 años- responde a los profundos cambios que se han producido en los mercados con un fuerte aumento de la competencia desleal y de los delitos contra la propiedad".



Para las Cámaras de la Comunitat, "esta decisión actuará como un factor disuasorio que reduzca la piratería y la venta de falsificaciones".



"Las Cámaras de la Comunitat apoyan el esfuerzo que realizan las empresas en inversión en I+D, en innovación, en diseño y en desarrollo de producto, en definitiva, en ser competitivas en un mercado global. Ese esfuerzo ha de ser valorado y protegido por los gobiernos y entidades reguladoras del mercado, que han de poner todos los medios a su alcance dentro de las propias reglas del mercado"