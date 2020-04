Consejos psicológicos para el confinamiento esta Pascua

Nos encontramos ante una situación anómala sobre la que estamos aprendiendo casi sobre la marcha, y que nos está sometiendo a situaciones nuevas según avanza el tiempo de confinamiento. Los ánimos, las energías, la pereza, el nerviosismo, el conformismo, el miedo o la esperanza han ido apareciendo y modificándose casi cada día. Una bomba de emociones sobre la que no tenemos referencias, que se acentúan con el paso de las semanas y con la llegada de días señalados. Esta Semana Santa, por ejemplo, no se va a parecer a ninguna otra que hayamos vivido, y aún así no queremos dejar de disfrutarla.

Con el colaborador de Cope Valencia, el psicólogo Nacho Coller, hemos querido abordar alguna de estas cuestiones que nos ayuden a entender cómo afrontar las jornadas de encierro. Coller tiene claro que esta situación va a afectarnos a todos en mayor o menor medida, y que tenemos que “darnos permiso” para dejarnos caer en esos momentos en los que la angustia nos desborda. “El ser humano necesita contacto social, relacionarse, salir, rutinas positivas, moverse... Es fácil que después de esto puedan dispararse trastornos de ansiedad o cuadros depresivos. Es muy normal que este 'sobre-estrés' que están padeciendo los sanitarios, policía, etcétera, pase factura cuando esto termine”. Resulta, psicológicamente más beneficioso de lo que podemos pensar esas muestras públicas de apoyo a estos profesionales, así como las privadas cuando la oportunidad lo requiera, nos explica.

También las pérdidas de seres queridos sin la opción de acompañar o despedirse como nos gustaría, puede resultar especialmente doloroso, por ello “una de las cosas que planteamos es intentar hacer una despedida simbólica de la persona que se ha ido, intentar compartirlo con más gente, aunque sea de manera virtual, para que este ritual tan personal se haga de una manera o de otra, y así evitar, en lo posible, caer en duelos patológicos. Trabajar estos duelos patológicos es de las tareas más complejas que tenemos los profesionales”, sin embargo, apunta, “el ser humano cuando toca ser fuerte, es fuerte, somos más fuertes de lo que pensamos”.

En la parte emocional que supone la imposibilidad de celebrar unas fiestas como las de Semana Santa, también podemos utilizar recursos sencillos que nos faciliten el apego a nuestras tradiciones. “Seguramente va a haber procesiones en televisión, podemos seguir los oficios que ponen a disposición de una manera virtual vía Youtube, etc... hay que intentar lo posible para hacer aquellas que hemos hecho de pequeños”. Nacho Coller nos sugiere acudir incluso a las clásicas películas de estas fechas: “Todos o casi todos vamos a ver 'Los diez mandamientos', 'Las sandalias del pescador', 'Ben-Hur'... todas estas películas clásicas que nos ponen siempre en Pascua, y que como las hemos visto tantas veces nos da cierta pereza, ¿no? Y este año, igual, es recomendable verlas por mantener ese ritual y la tradición de todos los años hacer determinadas cosas”.

En el caso de los más pequeños de la casa, seguro que echan en falta tantas actividades que en esta época se hacen al aire libre. Ante la imposibilidad de realizarlas, una sugerencia del psicólogo: “Yo siempre animo a que las tradiciones se sigan manteniendo. De una manera diferente, a como lo hemos hecho hasta ahora, porque la realidad es que estamos confinados... Pues podemos hacer una mona de pascua, con su huevo, de alguna forma... y ponerle un poco de color. Yo creo que ponerle un punto de humor y un punto simbólico, puede estar bien”.

Con la premisa de que la actual situación de encierro está poniéndonos a todos a prueba, estas son algunas claves generales para hacerle frente:

• Identifica y trata de distanciarte de los pensamientos negativos o incómodos que te estén generando malestar. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su malestar emocional.

• Reconoce tus emociones y acéptalas. Si lo ves oportuno, te recomiendo que compartas tu situación con las personas de tu entorno para tener el apoyo que necesitas.

• Evita la sobreinformación o info-intoxicación, seguir la información minuto a minuto, estar permanentemente conectado no hará que estés mejor informado. Podría aumentar tu sensación de miedo y nerviosismo sin necesidad. Evita el estar hablando continuamente del coronavirus.

•Pide ayuda a los demás. Tu familia y amigos te ayudarán a mantener la calma y a tener pensamientos de serenidad.

• Mantén una postura lo más optimista posible y objetiva. Somos más fuertes y capaces de lo que podemos creer.

• Procura mantenerte ocupado la mayor parte del tiempo. Aprovecha para hacer aquellas cosas que te gustan pero que normalmente por falta de tiempo no puedes hacer (leer libros, ver series y/o películas, etc.)

• No dejes de hablar y conectar con tus familiares y amigos.

• Mantén una rutina diaria. Hazte un horario de actividades.

Por último Nacho Coller nos ofrece una interesante herramienta para este momento y para el futuro. Se trata de MEYO, una aplicación disponible en IOS y Android con muchas posibilidades a nivel psicológico entre las que podemos encontrar funciones clásicas como realizar meditaciones guiadas por profesionales reconocidos, juegos para aumentar nuestras habilidades cognitivas o retos para que ganemos en autoconfianza.