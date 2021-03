Todo apunta al comenzar este miércoles que el Consejo Escolar Municipal se decanta por mantener como festivos los tres días previstos como tales para las fallas, 16, 17 y 18 de marzo. Esa es la opinión que mantienen la mayoría de los integrantes del Consejo, a pesar de que ayer mismo, el alcalde de València, Joan Ribó, aseguraba que desde la Conselleria de Sanidad les han planteado que la semana de "no Fallas" sea lectiva.

La decisión es del Consejo Escolar que estudiará si las clases de esos tres días -del martes 16 al jueves 18- "se puedan trasladar a alguna otra fecha".

Para mañana, jueves, está convocada la reunión del Consejo Escolar, donde se tomará una decisión sobre si son festivos o lectivos los días 16, 17 y 18, aunque desde Conselleria, ha aclarado Ribó, "piden que sería conveniente, de alguna manera, que no hubiera tres días de vacaciones".

"Es un tema que se plantea y es una decisión que, en definitiva, debe tomar el Consejo Escolar", ha dicho Ribó, quien ha añadido: "Estamos estudiando alguna solución alternativa que, de alguna forma y respetando siempre estos tres días, se puedan trasladar a alguna otra fecha, pero en estos momentos no puedo concretar" más.

Respecto a la decisión de las universidades valencianas de que esos días sean festivos, 16, 17 y 18 en el caso de la Universitat de València y 17 y 18 de la Politècnica, Ribó ha pedido a toda la comunidad académica que "si no hay Fallas, haya una actividad universitaria normal".

"Sería bueno que, de la misma manera que lo pedimos para los colegios, entendieran que es mejor que en esa semana, si no hay Fallas, no hay mucho sentido que haya fiesta, pero eso no es competencia mía, sino de la autonomía universitaria y del rector o rectora", ha dicho.

Respecto a la normativa de entrada en los casales falleros, y aunque no puede accederse a ellos para celebrar fiestas, el alcalde ha precisado que sí puede hacerse para temas administrativos.