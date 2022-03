El V Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad contará con la participación de la OMC

Carlos Fornes, presidente de la ADSCV, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la OMC, Tomás Cobo yla vicepresidenta 1ª María Isabel Moya al que también ha asistido Guillermo Llago, vicepresidente 2º de la ADSCV.

Carlos Fornes ha indicado que “existe una absoluta sintonía y colaboración entre la ADSCV y la OMC, y para mí ha sido un honor que su presidente, el doctor Tomás Cobo y vicepresidenta 1ª, la doctora María Isabel Moya, tuvieran la deferencia de recibirnos en la sede de la Organización Médica Colegial. Tuvimos la oportunidad de hacerles entrega del documento de conclusiones de nuestro IV Congreso, y también de comenzar a esbozar la mesa redonda en la que la OMC participará durante el V Congreso de Derecho Sanitario que tenemos previsto celebrar en junio”.

Así, la OMC llevará al Congreso de la ADSCV uno de los temas que más preocupan a los colegios profesionales y sindicatos: las agresiones a los profesionales sanitarios. “Desde la ADSCV- ha asegurado Fornes– llevamos años pidiendo a la Administración que dote a los centros de salud de los recursos necesarios paran minimizar en la medida de posible esta situación.

No podemos obviar que los pacientes no acaban de entender unos tiempos de espera que se eternizan y una atención telefónica que es insuficiente. Si no se empieza a trabajar en este sentido, la consecuencia es que dejamos al personal sanitario a los pies de los caballos”.

El 35% de las agresiones se producen por discrepancia con la atención médica recibida El informe emitido recientemente por el Observatorio contra las Agresiones CGCOM concluye que la principal causa de agresiones a médicos es la discrepancia con la atención médica recibida que, aunque desciende respecto al año pasado, supone el 35% del total.

Aunque en menor medida, también son motivos de agresiones las discrepancias personales (14%); el tiempo en ser atendido (12%) y no recetar lo propuesto por el paciente (10%), entre otras. Las agresiones relacionadas con la COVID-19 sube dos puntos y se sitúa en el 9% del total. Destaca también el incremento del 5% al 9% en las agresiones relacionadas con la gestión de la incapacidad temporal.

“No podemos olvidar – ha asegurado Fornes- que la gran mayoría de agresiones no se denuncian, por lo que los datos que tenemos son solo la punta del iceberg. Desde la ADSCV recomendamos a todo aquel trabajador sanitario que sea víctima de una agresión que se haga un reconocimiento médico y curse un comunicado de lesiones. Además, el incidente se debe tramitar como accidente de trabajo y anotar en el registro de agresiones”