Un conductor de autobús se empotra contra un coche por una discursión en pleno centro de Valencia

La crisis del coronavirus está dejando imágenes muy impactantes e inverosímiles pero sin duda alguna una de las más curiosas se ha producido esta mañana en pleno centro de la ciudad de Valencia. Unos vecinos de la calle San Vicente han presenciado como un autobús de línea de la empresa municipal de transportes, EMT, se estampaba literalmente y de forma intencionada contra un turismo. Desde uno de los balcones testigos presenciales de lo ocurrido han podido grabar este hecho en el que se ve como el conductor del turismo baja para increpar al conductor de autobús en lo que parece el desenlace una discursión previa.

No te quito el coche porque no me da la gana. Si tienes huevos me das

A la altura del númera 65 de la Calle San Vicente se ha producido este hecho que tenía lugar a media mañana de este martes. Según fuentes de EMT ya se está investigando lo ocurrido por parte de uno de los conductores de su flota.

Según los testisgos el conductor del vehículo privado habría increpado al conductor del autobús; "no te quito el coche porque no me da la gana. Si tienes huevos me das." Según ha podido saber COPE Valencia el detonante de la discursión podría haber sido que el vehículo estaba estacionado delante de una parada lícita de autobús y el conductor le habría pedido que movilizara el vehículo para realizar la correspondiente parada.

Las reacciones a lo acontecido en redes sociales no se han hecho esperar tanto a favor como en contra de ambos implicados. Donde todavía no se ha hecho mención al asunto es en los perfiles de la Empresa Municipal de Transportes