Con los Óscar a la vuelta de la esquina conocemos otra candidata con opciones

No se quejaran los aficionados al cine de que no encuentran temáticas y estilos a su gusto. Esta semana, las críticas que nos ofrece Eduardo Casanova se encuentran de nuevo con muy variado repertorio donde elegir: acción, sensibilidad o intriga... y además, con buena factura en todos los casos. Entre las tres, otra buena película que suma cinco candidaturas a los Óscar de Hollywood entre las que destaca una actriz principal cargada de opciones reales de llevarse la estatuilla.

UNA JOVEN PROMETEDORA

La atrevida propuesta del film, transitando de un género a otro con ligereza y sorprendiendo con giros imprevisibles, se salda con una película original y loable en muchos aspectos. Aprovecha la coyuntura actual para denunciar de forma inteligente e incontestable cierto tipo de abusos sexuales que tienden a silenciarse, y tiene la habilidad de revestir de humor negro ese delicado contenido. No obstante, en tan ambicioso proyecto, se advierten también detalles demasiado inverosímiles, fruto de la precipitación que se percibe en determinados momentos.

Cassie era una joven muy prometedora hasta el día en que un incidente hizo descarrilar su futuro. Pese a su buen rendimiento académico, abandonó los estudios de Medicina y acabó de camarera, decepcionando profundamente a sus padres. Lo que nadie sabe es que por las noches se viste de manera provocativa, finge estar borracha y cuando algún “depredador” cree haberla seducido muestra su cara más oscura y violenta.

UNA VETERINARIA EN LA BORGOÑA

Solo con el título español y sabiendo que estamos ante una producción francesa, resulta sencillo intuir cuanto depara este estreno en líneas generales. Y realmente no defrauda las expectativas a que invitan estas pistas, aunque no sean demasiado elevadas. Prácticamente desde los primeros minutos se vislumbra el camino que seguirá su desarrollo narrativo, incluyendo el desenlace. Ello no afea el encanto ni las buenas sensaciones que pretende transmitir, a lo cual contribuye un marcado tono bucólico.

Nico, el veterinario de la zona del Morvan, en la Borgoña, se lleva un disgusto cuando su colega Michel le comunica que se jubila. Afortunadamente, se ha preocupado antes de encontrar a quien le sustituya: su sobrina Alex, recién graduada con honores. No sin dificultad, logra convencerla para que deje París unas semanas. La joven acepta a regañadientes, porque está deseando incorporarse a su nuevo trabajo en unos prestigiosos laboratorios. Sin embargo, la estancia allí será muy diferente a lo que había imaginado.

MORTAL KOMBAT

Se ha de ser muy aficionado al popular videojuego en que se basa para soportar y entender debidamente esta arrolladora película de acción. Al margen de la mayor o menor fidelidad a sus orígenes, básicamente depara una sucesión acelerada de secuencias que conjugan violencia y fantasía, sostenidas por estudiadas coreografías y llamativos efectos visuales. Sin embargo, los argumentos que las justifican se esbozan de forma confusa, convirtiéndose en un pretexto endeble cuyo único propósito reside en escenificar esa retahíla de combates trepidantes. En cualquier caso, los millones de seguidores de esta franquicia apreciarán sus méritos, fundamentalmente técnicos.

Cole Young se gana la vida en espectáculos de lucha, aunque suele salir siempre bastante mal parado. Eso cambia el día en que un poderoso guerrero llegado del Mundo Exterior intenta matarlo. Logra escapar con la inesperada ayuda del comandante Jax, quien como él tiene la marca del dragón en la piel, lo cual significa que, junto a otros elegidos, deberá enfrentarse a los temibles ninjas del reino oscuro en Mortal Kombat. Si no vencen, los enemigos someterán a los humanos.