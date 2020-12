La Comunitat vuelve a superar los 2.000 contagios a las puertas de la Navidad

La Comunitat Valenciana ha vuelto a superar los 2.000 contagios en un día al contabilizar 2.421 nuevos positivos, la segunda cifra más alta de la pandemia por detrás de los contagios del día 15 de diciembre, además de 34 fallecidos -cuatro de ellos residentes- y 83 brotes, el segundo registro más alto después de los 88 del 30 de octubre.

Desde la última actualización de ayer lunes, se han registrado 691 altas a pacientes con coronavirus, por lo que en estos momentos hay 16.797 casos activos, lo que supone un 11,74 % del total de positivos, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.405 personas ingresadas (14 más que ayer) de los que 231 están en UCI, y hay casos positivos en 101 residencias de mayores de la Comunitat.

En este sentido, detallan que 104 residentes nuevos positivos; 22 trabajadores. Hay que lamentar cuatro residentes fallecidos.

Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 25 residencias en la Comunitat Valenciana.

83 nuevos brotes

Respecto a los brotes, Sanidad ha detectado 83 brotes de coronavirus desde la última actualización, y el segundo más numeroso de la pandemia, de los que 11 afectan a más de 10 personas. El más numeroso es un foco de 27 casos en Llíria de origen social.

Unos datos que han obligado al gobierno valenciano a aumentar las restricciones a las puertas de las fiestas navideñas y a blindar la Comunitat con un importante dispositivo policial para estas fechas.

▶️ �� Aquest Nadal serà diferent. Però hi ha coses que no canvien mai: els professionals sanitaris continuaran estant per tu, cuidan-te per Nadal i els 365 dies de l'any. pic.twitter.com/EoYtfCqHLa