La Comunitat Valenciana desarrolla una app más sencilla y ágil para validar los pasaportes covid

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha una nueva aplicación de lector QR que permite, de forma sencilla y ágil, validar el certificado Covid Digital de la Unión Europea. Hasta la fecha, las validaciones de los certificados COVID se realizaban con una aplicación desarrollada en Luxemburgo y que se puede descargar en App Store, para iOS, o Play Store, Android.



Ahora, Sanidad ha creado una nueva aplicación, que se descarga accediendo a la web y ofrece la posibilidad de instalarlo en un dispositivo móvil y utilizarlo sin necesidad de estar conectado a Internet, según la Generalitat. La finalidad es facilitar la lectura rápida y segura de los certificados covid-19 de la Unión Europea y atender a las necesidades del personal del ámbito de la hostelería y de otros lugares donde se exija el certificado para poder acceder.



De esta forma, el usuario únicamente debe descargarse esta aplicación en su dispositivo móvil, y una vez ya disponga del lector QR, ya no necesita conectarse a Internet para validar los cerfiticados Covid. Solo será necesaria la conexión para actualizar a nuevas versiones.



Por otro lado, la nueva aplicación, que está disponible en valenciano y en castellano, cuenta también con la ventaja de que permite a Sanidad una mayor flexibilidad y agilidad a la hora de controlar los parámetros de vacunación. De esta manera, se puede ajustar la aplicación para que detecte las fechas de validez de los tres tipos de certificados, o para que no salga resultado inválido en el caso de haber recibido la dosis de recuerdo y que aún no hayan pasado los 14 días desde la inoculación de esta dosis. Finalmente, el nuevo validador QR permite que se pueda cambiar la cámara de escaneo, por lo que da más opciones para facilitar la lectura, permitiendo seleccionar aquella con más resolución.