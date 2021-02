La Comunitat Valenciana abre bares y amplía el horario del comercio a partir del 1 de marzo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, preside la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19., de la que saldrán las nuevas medidas con la que el gobierno valenciano afronta la desescalada de las restricciones en la Comunitat.

Puig ha agradecido el esfuerzo de la sociedad valenciana y su responsabilidad ante las restricciones que han permitido frenar de forma contundente el avance del virus.

El President ha explicado que en un mes la incidencia acumulada del virus en la Comuntiat ha bajado un 88%, las personas hospitalizadas también se han reducido una cuarta parte y las personas enfermas han descendido un 83%. hospitalizaciones tb una cuarta parte, los valencianos enfermos se ha reducido un 83% y volvemos a estar en un índice de incidencia por debajo de la media de España.

Puig ha querido insistr en una idea fundamental: "estamos mejor pero no estamos bien", ha asegurado y ha recordado que en las ucis "hay 320 enfermos. Son demasiadas. Ese ha de ser el termómetro para todos"

Medidas #COVID19 a partir del 1 de marzo



�� Terrazas hasta las 18 h

��️ Comercio hasta las 20 h

�� 4 personas espacios públicos y 2 personas en espacios privados

�� Perimetración

�� Deporte al aire libre

�� Limitaciones nocturnas



��️ En vigor durante 14 días pic.twitter.com/6RXG7zH3jZ — Generalitat (@generalitat) February 25, 2021

"Que nadie se relaje y piense que se ha acabado y busque recuperar de golpe en tiempo perdido, no estamos en situación de normalidad por eso tenemos que ir poco a poco, con trellat. La desescalada ha de asegurar bien cada paso y el siguiente, un paso detrás de otro, para no dilapidar lo que nos ha costado tanto. Sabemos que si no es así iremos hacia atras", ha añadido.

"Vamos a seguir con medidas restricciones pero ni un dia mas del necesario". ha proseguido el jefe del Consell quien ha detallado las nuevas medidas a partir del 2 de marzo y ha asegurado que "los pasos que se tomen estarán guiados por la prudenica y la máxima proporcionalidad".

Se aumenta a cuatro personas para los encuentros espacios al aire libre . En viviendas se mantiene la restricciones de convivientes

. En viviendas se mantiene la restricciones de convivientes Se elimina perimetraje ciudades de más de 50 mil habitantes durante los fines de semana

durante los fines de semana Se abren las terrazas de la hosteleria en un 75% del aforo y un máximo de cuatro y hasta las seis d e la tarde.

e la tarde. Se amplía el horario de los comercios hasta las ocho y el aforo de los mismos al 50%

y el aforo de los mismos al 50% La actividad física y deporte se permite solo en instalaciones abiertas y modalidades individuales o por pareja. En las colectivas, un máximo de 4 personas por monitor. se permiten entrenamientos deportivos para los alumnos en edad escolar sin público.

y modalidades individuales o por pareja. En las colectivas, un máximo de 4 personas por monitor. se permiten entrenamientos deportivos para los alumnos en edad escolar sin público. Se reabren parques y jardines

Se aumenta aforo de iglesias y espacios religiosos hasta el 50%

El resto de medidas en vigor se prorrogan durante 15 días más y la próxima semana se volverá a reunir la mesa interdepartamental por si es necesario adoptar o flexibilizar otras medidas. Puig ha detallado que se mantiene por tanto el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre perimetral de la Comunitat.