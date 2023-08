La Comunitat supera el 85% de reservas confirmadas de cara al puente del 15 de agosto

Desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) han explicado que aunque el festivo nacional este año se ubica en martes, el culmen de la temporada estival "no defrauda". La provincia de Alicante es a día de hoy la mayor zona de interés para disfrutar estos días con Benidorm y la Costa Blanca en datos consolidados de reservas al 90% que se elevarán en tres puntos de aquí al viernes con los turistas más rezagados.



La tendencia al alza que lleva arrastrándose hace semanas, se ve motivada por la diversidad de la oferta de la Comunitat Valenciana que durante estos días acoge eventos como el Medusa Festival en Cullera o los fuegos artificiales del "Castell de l'Olla", que hacen que destinos como Altea a día de hoy ya se encuentren en el "lleno técnico" con una ocupación del 94%.



La provincia de Valencia con un 60% de mercado nacional, continúa con su andadura positiva y registra ya una ocupación del 84,2%. Con un 45% de los hoteles encuestados con registros por encima del 90% y un 30% de todo el conjunto, con todas sus habitaciones reservadas. Siendo los hoteles ubicados en destinos de costa como Gandia los más elegidos por los turistas rozando casi el 90% de reservas "on the books".

La ocupación media para la provincia de Castellón para estos días, se sitúa en prácticamente un 85% destacando la fidelidad del mercado nacional que representa un 87% del total. Con casi un 40% de los hoteles de la muestra estadística anotando cifras superiores al 90% y con expectativas de cubrir las últimas habitaciones disponibles en estos últimos días.



El presidente de Hosbec, Fede Fuster ha manifestado que "se confirman los augurios que llevamos anunciando hace semanas, con reservas en la provincia de Alicante por encima del 90% y con expectativas de vender parte del inventario disponible en la provincia de Valencia y Castellón para poder dar un último impulso en las ocupaciones.



No obstante, Fuster ha hecho hincapié en que "no hay que obsesionarse con batir récords, ya que los datos son ya muy positivos y hay otros puntos a los que también dar importancia como son la rentabilidad hotelera y por supuesto, la fidelidad y satisfacción del cliente para que elija nuevamente la Comunitat Valenciana como futuro destino de vacaciones".