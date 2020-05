La Comunitat registra hoy 6 fallecidos más y 11 nuevos casos de coronavirus

La consellera de Sanidad, Ana Barceló ha informado hoy de los datos actualizados del coronavirus en la Comunitat que en las últimas 24 horas deja un balance de 6 nuevos fallecidos, 4 de ellos en residencias de mayores, 11 nuevos positivos y 144 altas.

Barceló ha destacado que el número total de pacientes curados (9.089 pacientes) representan ya mas del 65% del total de pacientes contagiados, y las altas se han incrementado en mas de un 20% en la última semana.

A día de hoy el numero de casos activos en la Comunitat es, según Barceló, de 3.497 casos, lo que representa el 25% del total de casos que ha registrado la Comunitat, que asciende a 10.740.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, según los datos ofrecidos por Sanidad, se mantiene la tendencia a la baja tanto en los hospitales, como en las Unidades de Cuidados Intensivos. Así las personas ingresadas en los hospitales ha descendido en 20 pacientes con un total de 459 personas y mientras que 5 pacientes han abandonado las UCIS en las últimas 24 horas, por lo que en estos momentos hay un total de 82 pacientes en las UCIS.

El total de fallecimientos es de 1.351 en la Comunitat desde que empezó la pandemia. Además, la consellera de Barceló ha lamentado el fallecimiento de una técnica de cuidados de enfermería del Hospital de Alcoy que llevaba más de un mes hospitalizada y ha trasladado el pésame a los familiares.

A esta hora, todavía hay 788 casos positivos entre el personal sanitario de la Comunitat y han sido dados de alta un total de 1.903 sanitarios. el número total de profesionales que han dado positivo por Covid-19 desde que empezó la pandemia se eleva a 2.630 en la Comunitat.

En cuanto a la situación de las residencias, Barceló ha explicado que hay 93 centros que todavía presentan algún caso de coronavirus y siguen bajo control sanitario 30 centros de la Comunitat.

La consellera Ana Barceló ha informado que ha mantenido una reunión con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, a raíz de que la Comunitat no avanzará en su totalidad a la fase 1. Barcelo, no ha dado detalles del encuentro, que ha calificado de "positiva y aclaratoria", aunque no ha querido dar ninguna fecha sobre cuándo el resto de departamentos del la Comunitat podrán pasar a la fase 1 de la desescalada.