La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre la situación actual del coronavirus en la Comunitat Valenciana, y anunciar las medidas que se están adoptando en la Comunitat para la contención del virus.

Durante su intervención Barceló ha señalado que “se van a prorrogar durante 21 días más las medidas de prevención frente al coronavirus adoptadas el pasado mes de agosto para toda la Comunitat Valenciana, unas medidas que fueron consensuadas para toda España en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

Esta prórroga se inicia el próximo lunes y afecta principalmente a diferentes ámbitos sociales como el ocio nocturno, la hostelería, la celebración de diferentes eventos y el consumo de tabaco en la calle.

�� La consellera @anabarcelochico anuncia que las medidas de restricción adoptadas el pasado mes de agosto en la Comunitat Valenciana para hacer frente al #coronavirus se prorrogan durante 21 días más desde el próximo lunes. pic.twitter.com/7Qgoox8I1X — GVA Sanitat (@GVAsanitat) September 24, 2020

Según ha indicado Barceló, “se trata de unas medidas que están mostrando su efectividad en la contención del virus, por lo que es importante que sigamos trabajando en esta línea para evitar contagios y frenar los posibles brotes y controlar la pandemia”.

Sobre la petición que hacen desde el sector del ocio de poder habrir como la hosteleria, la consellera ha confirmado que "de momento" no se ha planteado ningún cambio en el ocio nocturno. "No digo que en el futuro lo estudiemos y ver si puede ser compatible la seguridad de la salud con los que nos solicita el sector", ha apuntado Barceló que ha afirmado que este el cierre ha contribuido a que la trasmisión "no aumente y a contenerla".

Al respecto, ha explicado que para levantar una restricción solo puede acordarse el Consejo interterritorial, algo que de momento ninguna ha planteado, pero que una comunidad autónoma sí que puede endurecerlas o aplicar un confinamiento selectivo.