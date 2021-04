La Comunitat afronta la vuelta a la normalidad tras un mes con la incidencia más baja de Europa

"Hay que hacer un último esfuerzo, no podemos relajarnos". Es el mensaje que quiso lanzar el President del Consell durante su comparecencia para anunciar las nuevas medidas que regirán en la Comunitat desde el lunes y hasta el próximo 9 de mayo.

Las nuevas medidas adoptadas por la Generalitat acercan a la Comunitat un poco más a la deseada “normalidad”.

Así entre las decisiones adoptadas, además de la ampliación del horario de la hostelería y el comercio, la Generalitat ha ampliado el aforo en la mayoría de actividades deportivas, turísticas, así como salones de celebraciones.

Todo ello justificado en un contexto en el que la Comunitat Valenciana lleva un mes con riesgo bajo, tal y como destaco el Presidente del Consell Ximo Puig quien aseguró que “ estos indicadores convierten a la Comunitat en un referente europeo, ya que ningún país presenta unos datos similares”, algo que atribuye al “gran esfuerzo realizado por la sociedad valenciana”. La Comunitat tiene una incidencia acumulada de 40 contagios por cada 100.000 habitantes.

El president además ha asegurado que la nueva relajación de las medidas responden a la necesidad de "actuar con prudencia máxima y proporcionalidad", y aplicar una "apertura gradual y responsable", por lo que ha destacado que las restricciones se irán aminorando "a medida que la situación lo permita".

Ampliación de aforos

De este modo, el aforo máximo en ceremonias y celebraciones, religiosas o civiles, pasa del 30 al 50% el aforo máximo en zonas comunes de hoteles, albergues, casas rurales y otros alojamientos; actividades de ocio educativo, educación de tiempo libre, escuelas de animación juvenil; y piscinas, playas y spas.

En cuanto a las actividades deportivas y eventos con público (excepto entrenamientos que se mantienen sin público), el máximo de asistentes será de 1.000 personas en instalaciones abiertas y 500 en cerradas; y la participación de deportistas será de 1.000 en instalaciones abiertas y 300 en cerradas.

"Les activitats culturals, com cines, teatres, museus o auditoris, augmenten el seu aforament interior del 50 a 75%" @ximopuig

Se produce un incremento del aforo máximo del 50 al 75% en pabellones de congresos, salas de conferencias o multiusos; cines, autocines, cines de verano, teatros, anfiteatros, auditorios, salar de artes escénicas y circos; bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, galerías de arte y otros equipamientos culturales.

Asimismo, el aforo máximo será del 75% en enseñanzas artísticas regladas en conservatorios y centros autorizados; no regladas en escuelas de música o danza y actividad formativa de agrupaciones musicales en general; academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada; establecimientos y locales comerciales y de servicios profesionales; y mercados de venta no sedentaria.

En cuanto a visitas guiadas, guías turísticos, actividades de tiempo libre, parques infantiles y la práctica de la actividad física, tanto individual como dirigida por un profesional, se podrá producir en grupos de 20 personas en recintos abiertos y de 10 en recintos cerrados.

En el caso de locales de ocio, podrán ejercer si su licencia lo permite, actividades de restauración y hostelería en las mismas condiciones que regulan las actividades de ocio y hostelería.