La Comunidad Valenciana podrá seguir la vacunación en Semana Santa

No será la vacunación masiva que se anunció para el 1 de abril. De hecho, queda muy lejos porque no solo no han llegado todas esas vacunas, sino que los valencianos hemos recibido aproximadamente un 20% menos de vacunas de las que les corresponden por población.

De hecho, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, reconocía que la "recurrente" falta de suministro de vacunas ralentiza la inmunización de los valencianos e impide iniciar de momento la vacunación masiva. "Cada día que pasa vamos a un ritmo inferior del que nos gustaría, pero vamos avanzando". En ese sentido, ha mostrado su deseo de que Pfizer aumente el suministro la semana que viene y en abril lleguen las primeras dosis de Janssen.

Sin embargo, la sorpresa ha sido un envío exprés de última hora de cerca de 120.000 dosis, lo que permitirá que al menos, mañana y el sábado se pueda seguir vacunando a los valencianos. Así que finalmente, a lo largo de este puente de Semana Santa está prevista la vacunación en la mayoría de los puntos habilitados a lo largo de la Comunitat Valenciana.

Los datos del departamento dirigido por la Ministra de Sanidad, Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España un total de 8.508.445 dosis de vacuna, 5.797.545 de ellas de Pfizer, con 5.818.477 dosis administradas y 2.523.586 personas con la pauta completa de administración; 650.400 correspondientes a Moderna, con 448.536 ya inoculadas y 120.430 personas con ambas dosis; y 2.060.500 de AstraZeneca, con 1.469.598 dosis administradas y 60 personas que han recibido la pauta completa de vacunación.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana ha recibido 792.400 y ya ha inoculado 742.020.