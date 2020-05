Oficial: La Comunidad Valenciana pasa en su totalidad a la fase 1

El ministerio de Sanidad ha confirmado la noticia que las 14 áreas sanitarias valencianas en fase 0 esperaban como agua de mayo. La Comunitat pasa en su totalidad a la fase 1 de la desescalada a partir de este lunes 18, que desde ahora, ha informado el Doctor Fernando Simón, pasa a estar valorada por provincias. De esta manera Alicante, Castellón y Valencia avanzan a la siguiente fase del Plan de Desescalada del Gobierno.

La novedad de última hora ha llegado por la salvación del departamento de la Ribera. La Generalitat había planteado que en el departamento de La Ribera, donde se ha observado un repunte de casos los últimos días, no se puedieran realizar reuniones de más de diez personas. Sin embargo, esta departamento -de 260.000 habitantes- pasará sin restricciones adicionales.

La decisión se produce un día después de que el departamento de Sanidad que dirige Ana Barceló mantuviera en la tarde de ayer una reunión con el Ministerio de Sanidad para analizar y valorar la propuesta de cambio de fase en la totalidad de los departamentos de salud valencianos. Una reunión que desde Sanidad calificaron de "positiva" y explicaban que la propuesta valenciana había sido "bien acogida".

Les autoritats sanitàries informen que #València passa a la Fase 1 de la desescalada. És una bona notícia, que esperàvem fa unes setmanes per la contenció de contagis. Ara bé, apel·le a la RESPONSABILITAT de tots i totes per a no tornar arrere. En una paraula: #trellat �� pic.twitter.com/7Hh2lhuvkJ