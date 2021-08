La Comunidad Valenciana limita el acceso a los bosques durante la ola de calor

La Generalitat Valenciana limitará el acceso a 12 parques naturales de la Comunidad Valenciana como medida preventiva ante la ola de calor, ha planificado vuelos preventivos de humidificación y recomienda no salir de casa entre las 12 y las 16 horas.



El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado estas medidas este miércoles en Denia, tras reunirse el alcalde de la ciudad, Vicent Grimalt; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero; la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.



El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establecerá, a partir de mañana jueves, el nivel 3 de preemergencia ante el riesgo de incendios.



El Consell limita el acceso a 12 parques naturales como medida preventiva ante la ola de calor y el riesgo de incendios. La medida afecta al transito de personas por senderos, así como a la circulación de vehículos por pistas forestales.



Los parques son los siguientes: La Serra d’Irta, El Penyagolosa, El Desert de les Palmes, Parc Natural de la Tinença de Benifassà, Serrà Espadà, La Serra Calderona, Puebla de San Miguel, Parc Natural del Túria, Parc Natural de las Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja y Prat de Cabanes.



En el resto de parques naturales se aplicaran las restricciones relativas al nivel de emergencia 3 y que se corresponden con limitaciones a personas en senderos y pistas forestales.



Se realizaran vuelos de humidificación y se refuerzan en un 50 % los vuelos de vigilancia preventiva en todo el territorio, y desde mañana jueves se determina la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad que pueda generar riesgo de incendio forestal.



Por otra parte, la Conselleria de Sanidad ha activado este miércoles el nivel alto de alerta sanitaria en 22 municipios y alerta de que el riesgo podría llegar a alto o extremo por calor en el 64 % de los municipios.



Ante la subida de temperaturas, se aconseja de manera general no salir de casa entre las 12 y las 16 horas, beber agua aunque no se tenga sed y hacer comidas frugales, medidas que se hacen más necesarias en el caso de personas mayores, con enfermedades crónicas, infancia y gestantes.



"Una permanencia de mucho tiempo a 40 grados puede provocar daños irreversibles. El año pasado murieron 1.400 personas en España por el calor, hemos de ser conscientes de ello y actuar en consecuencia", ha apuntado el presidente.