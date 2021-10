La Comunidad Valenciana: libre de la variante Delta Plus

La Consellera de Sanidad y Salud Pública, Ana Barceló, ha informado esta mañana en la rueda de prensa que en la Comunitat Valenciana no se ha registrado ningún caso de la variante del Coronavirus Delta Plus, ya que las secuenciaciones del virus llavadas a cabo diariamente no lo han detectado.

Sin Delta Plus en la Comunitat

La Consellera ha aprovechado la rueda de prensa sobre la campaña de vacunación contra la gripe para destacar que esta variante, originaria de Reino Unido el pasado mes de julio, ya está extinguida en la población inglesa, y también en la valenciana.

En esta rueda de prensa, Barceló también ha informado que, finalmente, los mayores de 70, inmunodeprimidos y embarazadas podrán recibir simultáneamente la vacuna contra la gripe junto con la de refuerzo del Covid-19.

?? Per a aquesta campanya s'han adquirit 1.285.000 dosis.



???? La vacunació es durà a terme en centres de salut amb cita prèvia.



??????‍?? El procés començarà amb les persones de 70 anys i més, que rebran la vacuna juntament amb la dosi de reforç contra la #COVID19. pic.twitter.com/VqZXCoW8M6 — GVA Sanitat (@GVAsanitat) October 26, 2021

Esta última noticia contrasta en buena medida con la situación en la Comunitat el pasado mes de julio. Fue en la primera semana del mes, cuando el president, Ximo Puig, advirtió a la población valenciana que la presencia de la variante Delta estaba rozando el 50% de prevalencia. A través del análisis de las aguas residuales se identifican las concentraciones de coronavirus y fue, a partir de esto, cuando se detectó la presencia de la variante británica.

Cuatro meses después, Barceló ha informado esta mañana que ya no existe presencia de esta variante en las aguas residuales. Además, anima una vez más a la vacunación a aquellos que todavía no tienen ninguna dosis y la administración de la tercera a los mayores de 70 años.