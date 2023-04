Compromís votará "no" el jueves a la reforma de la ley del solo sí es sí

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que el jueves votará "no" a la reforma de la ley del solo sí es sí en el pleno del Congreso de los Diputados, después de que los socialistas hayan llegado a un acuerdo con el PP para sacar adelante su propuesta de modificación.



Baldoví ha señalado en rueda de prensa que Compromís se abstuvo en su momento para dar "un margen de negociación" a la propuesta de reforma presentada por el PSOE, pero ha considerado que esa negociación se tenía que dar entre los partidos de la mayoría progresista que han permitido que haya un Gobierno progresista en España.



Como finalmente el acuerdo que se ha alcanzado es con el Partido Popular, "entendemos que esa no es una manera de hacer las cosas", ha afirmado Baldoví, quien ha insistido en que ese "no es el camino que el Partido Socialista debería haber emprendido" y por tanto su voto será en contra de la reforma.