Compromís, PSPV y Vox condenan juntos la marcha ultra del pasado día 12 en Benimaclet

El Pleno ha aprobado una moción presentada por el Equipo de Gobierno de «condena firme de las actuaciones realizadas el pasado 12 de octubre en Benimaclet por grupúsculos de la extrema derecha en contra de la democracia y la libertad». La concejala de Igualdad, Lucía Beamud, ha defendido esta iniciativa, que ha sido aprobada con los votos a favor del Gobierno Municipal y del grupo Vox, mientras que el PP y Ciudadanos se han abstenido en la votación.

.@BeamudLucia presenta moció al #PleValència per a condemnar actuacions fetes per "grupuscles d'extrema dreta" el 12 d’octubre a #Benimaclet, instar a il·legalitzar organitzacions que promoguen racisme, xenofòbia o justifiquen la violència i per una ciutadania inclusiva i plural.