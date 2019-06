Compromís y PSPV siguen sin acuerdo para formar gobierno en València

No hay avance en la formación del gobierno en el ayuntamiento de Valencia. Las comisiones negociadoras se han vuelto a reunir hoy y han vuelto a salir como los últimos días: sin acuerdo. No se ponen de acuerdo a la hora de perfilar ese gobierno del que el PSPV quiere una vicealcaldía y que se evidencia, como en el Pacte del Botànic, una bicefalia en el gobierno municipal, y desde Compromís no lo ven necesario. Se barajaba incluso la posibilidad de que Compromís, con Joan Ribó a la cabeza, gobernara en solitario, pero Ribó hoy ha dicho que esa opción no lo convence, aunque la contempla el reglamento, y que él prefiere un gobierno en coalición junto con el PSPV.

Desde el PSPV explican que el asunto de la vicealcaldía no es lo único que está entorpeciendo el pacto: tampoco ven con buenos ojos que se quieran colocar gerencias sobre las concejalías y que estén coordinadas por personas no electas. Además, creen que la opción que plantea Compromís les coloca a ellos en situación de subordinación.

Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Desde la oposición lamentan el espectáculo que se está dando con esta negociación que, para el PP augura 4 años de conflictos y Ciudadanos considera que la disputa por la vicealcaldía entre Ribó y Gómez es “una burla” a los valencianos. Lamentan que “el PSOE está dando un cheque en blanco a Compromís.

Por su parte, Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, intenta poner paz, pide que se deje trabajar y se muestra optimista para que las negociaciones lleguen a buen puerto.