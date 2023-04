Compromís y PSPV pedirán que València sea declarada ciudad tensionada

Los partidos Compromís y PSPV han anunciado que, cuando se aprueba la nueva ley de la vivienda, solicitarán que València sea declarada ciudad tensionada para limitar el incremento de los precios de los alquileres de viviendas.



El alcalde de València y candidato por Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha explicado que esta declaración permitirá aplicar la nueva ley que regula el acceso a la vivienda con una serie de medidas para evitar burbujas de precios.



“Lo pedimos porque el precio ha subido mucho en toda la ciudad y queremos que se controle más aún una cuestión que afecta mucho en la subida de los precios de alquiler, como son los apartamentos turísticos”, ha explicado Ribó.



Ha ñadido que en la práctica totalidad del término municipal se dan las condiciones para poder delimitar las zonas tensionadas, como los incrementos de precios por encima de un 5 por ciento sobre las variaciones del IPC o que las cuotas de alquiler supongan más de un 30 % de los ingresos familiares.



Esas restricciones supondrían una reducción del precio del alquiler que se incentivaría con deducciones fiscales para las personas propietarias y permitirían facilitar el acceso a la vivienda, un derecho que el alcalde considera fundamental y que será una propuesta angular del programa electoral de Compromís per València.



Por su parte, la vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha subrayado que es una ley "muy necesaria para ayuntamientos de ciudades como València que estamos sufriendo un aumento del precio de la vivienda y que necesitamos herramientas que nos ayuden a frenar este fenómeno”.



Tras reivindicar que el PSOE es el partido que “garantiza el derecho a una vivienda digna y asequible”, Sandra Gómez ha puesto en valor que gracias al Gobierno de España “vamos a poder controlar y limitar los precios de los alquileres que estaban absolutamente disparados en algunas zonas y evitar el efecto contagio en otra”. Para ello, ha anunciado que propondrá que “el conjunto de la ciudad se declare zona tensionada”.



Como candidata a ser alcaldesa de València ha afirmado que aplicará esta ley para “poder garantizar el derecho a la vivienda de todas las familias de València”.



“Vamos a hacer frente a los fondos buitre y a los especuladores que quieren hacer negocio con el sufrimiento de muchas familias que no pueden quedarse a vivir en la ciudad de Valencia”, ha esgrimido.



Sandra Gómez ha criticado al Partido Popular "que parece que respalda a los especuladores y no a las familias. Ya han dicho que van a votar no a la ley con la que desde el PSOE queremos garantizar ese derecho a una vivienda digna de todas nuestras familias, frente al Partido Popular que dejará el campo abierto a los especuladores y a los fondos buitre”.