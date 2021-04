Compromís y PSPV consensúan una moción que pide un Puerto de València "tan sostenible como competitivo"

Compromís y PSPV, han alcanzado un acuerdo para presentar una moción "consensuada" que reivindica que el Puerto de València sea "tan sostenible como competitivo". Y le exige: un estudio paisajístico sobre el impacto que tendría la ampliación norte en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa, un estudio de movilidad que enmarque la ampliación en el objetivo de ser ciudad descarbonizada en 2030, y que regenere las playas del sur afectadas por anteriores ampliaciones.

El gobierno del Rialto ha presentado esta moción en el Pleno del Ayuntamiento, que ha salido adelante, como alternativa a las tres presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox relativas a la regeneración de las playas y la ampliación norte del puerto valenciano.

En concreto, esta moción pide al Puerto de València que realice un estudio de movilidad para que la ampliación norte cumpla con los objetivos de descarbonización de la ciudad y que busque parecerse a otros puertos europeos como el de Munich o Rotterdam, donde el transporte de mercancías es fundamentalmente por tren.

También le solicita un estudio paisajístico sobre el impacto de la ampliación norte en las playas del Cabanyal y de la Malva-rosa. Finalmente, le exige que se cumpla con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que obliga a regenerar las playas de la zona sur.

Durante el debate, la portavoz del PP, María José Catalá, ha dado por hecho que con esta moción el alcalde acepta la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 para la ampliación norte el puerto, "un avance que contrasta con las postura de otros miembros de Compromís, que plantean incluso demoler obras que ya están hechas", ha dicho.

Sin embargo, Ribó se ha apresurado a puntualizar que alberga "muchas dudas" respecto a esta DIA. A su vez, aclarado: "Yo no he dicho nunca que no se haga, sino que se haga bien, con todas las garantías". Y ha insistido en que, independientemente de lo que digan otros compañeros de partido, él nunca ha dicho que no se acometa la obra, "pero se debe hacer bien".

El alcalde ha admitido que la ciudad vive del puerto pero también del turismo y de sus playas, y necesita alternativas descarbonizaición, por lo que pide que se estudie para ir en esta dirección.

Desde la oposición, la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha reclamado el respaldo del Ayuntamiento a la ampliación del Puerto de València, "priorizado todas las medidas correctoras para evitar cualquier impacto medioambiental negativo sobre las playas del sur".

También el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha presentado una moción para pedir al alcalde que se centre en "conseguir financiación" del Gobierno de España, a través de los fondos europeos, para la regeneración de las playas del sur.