Compromís insitse en implantar la tasa turística en Valencia

El síndico de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha afirmado este miércoes que la “tasa turística es una oportunidad para la ciudad de València, pero para introducirla es necesario que se apruebe un marco legal autonómico. El objetivo es que los valencianos no paguen los gastos que genera el turismo que recibimos”.

“De momento, esto es lo que plantea la enmienda que Compromís y Unides Podem hemos presentado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y que mañana pasará por la Comisión de Economía y Hacienda del parlamento valenciano. Seguimos negociando con el PSPV porque hay camino para encontrar el acuerdo y hacer posible la necesaria legalidad para desarrollar esta oportunidad para nuestras ciudades”, ha señalado.

Ferri, que esta mañana se ha reunido con el alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó, ha explicado que “las ciudades europeas que la han implantado no tienen una bajada de turistas, sino que tienen más recursos para mejorar las ciudades y la calidad de vida de las personas que viven en ellas".

"Si alguien piensa que un turista dejará de visitar València por un euro más por noche, es que cree que la ciudad de València no se merece la visita de los turistas, cuando nuestra ciudad es maravillosa para vivir y visitar”, ha añadido.

Además, “València siempre ha estado en la vanguardia para adaptarse a todo aquello que viene de Europa. Y por eso, desde Compromís insistimos en que empezar a desarrollar la tasa turística para poder implantarla es una oportunidad que llevará muchos beneficios a la ciudadanía, los empresarios y los turistas”, ha destacado Fran Ferri.

Por su parte, Joan Ribó ha añadido que “el turismo supone un incremento de los servicios de la ciudad a los turistas que se tiene que financiar. Y tiene que quedar claro que la tasa no la pagan ni la ciudadanía ni los empresarios, la pagan las personas que vienen".

"Los datos que tenemos de muchas ciudades donde ya se aplica demuestran que la tasa no tiene ninguna influencia sobre el número de personas que vienen. La tasa es una oportunidad. Pero el Ayuntamiento no la puede introducir si no hay una posibilidad legal desde la Generalitat".