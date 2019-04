Compromís se alza en Valencia como fuerza más votada y el PPCV cae a la cuarta plaza

Compromís da el campanazo en el Ayuntamiento de Valencia y es la fuerza más votada en estas elecciones autonómicas con casi 90.000 votos 2 puntos más que en el año 2015. La otra cara de la moneda es sin duda la del partido liderado por Isabel Bonig que se desploma hasta la cuarta fuerza más votada perdiendo 7 puntos. Por su parte PSPV aumenta 6 puntos seguido de Ciudadanos en tercer lugar con 4 puntos más que en las anteriores elecciones. Vox irrumpe con fuerza subiendo casi 10 puntos.

Un desplome que se ha visto reflejado sin ningún tipo de dudas en la Plaza de Amércica, sede del Partido Popular, donde están tanto la presidenta del partido, Isabel Bonig como otros dirigentes del partido.

Mónica Oltra desde la sede de Compromís, mostraba su alegría por este puesto en la ciudad de València y da las gracias a "los valencianos y las valencianas que han puesto en valor las políticas que avalan estas elecciones." De manera contundente afirma que "no habrá ninguna suma posible en las Cortes Valencianas que no pase por la renovación del Pacto del Botánico. Los valencianos han dicho claramente que no quieren un gobierno de Izquierdas." Además Oltra da la enhorabuena a la fuerza más votada pero recuerda que con este resultado la gente quiere que este pacto continúe en el 2019.

Mañana ampliaremos esta información y cuáles pueden ser las consecuencias en un programa especial post elecciones autonómicas en nuestra emisora COPE MÁS Valencia 92.0 FM, dirigido por Vicente Ordaz a partir de las 13.00 horas. Además puedes escucharlo en APP y dispositivos móviles.