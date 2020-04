Cómo vive un valenciano en Berlín la crisis sanitaria por el coronavirus

La situación que estamos viviendo de crisis sanitaria global está alcanzando prácticamente a todos los países, y en todos se están replicando los mismos problemas y dificultades, utilizando también soluciones similares. Lo que está marcando la diferencia es la capacidad de actuación y los recursos de que disponen esos países, así como, en cierta medida, el rigor con el que se están acatando las restricciones por parte de la población.

Desde Cope Valencia queremos hacer un recorrido por diferentes ciudades del mundo para conocer, a través de la experiencia de algunos valencianos que viven habitualmente allí, cómo están afrontando los respectivos países esta crisis sanitaria.

Nuestro punto de partida es Alemania. En la capital, Berlín, vive Santiago Hernández, entrenador de cantera del equipo de baloncesto Alba Berlín, formando parte de un proyecto del club germano para incluir el baloncesto en el programa escolar.

Santi reside en Prenzlauer Berg, según sus palabras: un barrio muy agradable y divertido de la ciudad cerca de la mítica Alexander Platz y próximo a uno de los pasos fronterizos del antiguo muro que dividía la capital alemana.

Nos ha contado cómo se están aplicando las medidas de confinamiento y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía. “Aquí el confinamiento no es tan estricto. Tampoco está permitido desplazarse libremente salvo algunos trabajadores, y se debe permanecer en casa, pero te permiten hacer deporte por las mañanas si vas solo. Y en nuestro caso, que vivo con mis dos hijas, podemos salir los tres demostrando mediante documentación que somos familia y manteniendo la distancia de seguridad con cualquiera que te cruces.”

Esta medida que puede parecer laxa en comparación con lo vivido en España, responde según Santi a la forma en que se toman las normas los ciudadanos alemanes: “Lo que transmite el día a día es tranquilidad, y cualquier norma que se plantee es acatada por la ciudadanía con una responsabilidad y un civismo muy estrictos”. Un ejemplo claro es de los supermercados donde, al igual que aquí, te aconsejan mantener la distancia entre personas, y que se eviten las compras puntuales para acudir en menos ocasiones. Además, para evitar fenómenos como la falta de papel higiénico o el acaparamiento, no se permite adquirir más de dos unidades de un mismo producto. “Si lo haces, no te libras de llevarte la reprimenda del personal de caja y te obligan a dejarlo para que sólo lleves dos”.

Respecto a la actuación meramente sanitaria, en palabras de Santi Hernández, allí si se está contando desde un inicio con suficientes test para realizar las pruebas pertinentes. Basta con hacer una llamada, en caso de tener algún síntoma, y pedir cita para acudir al centro de salud más cercano. Allí realizan una prueba de la que se obtiene el resultado en 4 o 5 horas. Este número de test realizados puede arrojar cifras engañosas respecto al número de infectados porque no valora la gravedad sino el positivo en Covid-19. Aún así, las cifras de afectados se mantienen por debajo de España o Italia superando ligeramente los 56.000, y muy por debajo en cuanto a fallecimientos con algo más de 800.

Todo apunta a que en Alemania, al menos en Berlín, la dotación de medios sanitarios es óptima desde el principio de la crisis sanitaria. En ese sentido hay cierta tranquilidad, no así en medios humanos, en el que parece observarse falta de personal. “En caso de que venga un contagio masivo y se colapsen los hospitales tienen los medios, logística, camas... pero no tienen suficientes sanitarios” Ante esta posibilidad se está estudiando regularizar a aquellos refugiados que fueron acogidos durante el último año, que acrediten formación sanitaria, para reforzar los equipos actuales a cambio de la obtención de residencia.

Por último Santi nos cuenta su percepción respecto al carácter alemán. Lo que ha podido favorecer una tasa baja de contagio. “Es la forma en la que las personas alemanas se relacionan. No hay tanto apego a la familia ni hay tanto contacto entre abuelos, nietos, hijos... No hay ese contacto diario como hay en España o en Italia donde la familia tiene una importancia vital. Ese tipo de contacto y de contagio no se ha producido aquí y creo que por eso Alemania no tiene tantos casos, sobre todo, de la tercera edad”.

Mañana tendremos ocasión de conocer cómo vive su confinamiento otro valenciano fuera de España. Nos iremos hasta París donde desde hace 20 años reside Nacho Llácer, trabajando para una entidad financiera.