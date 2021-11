¿Cómo tomar la decisión correcta?

Seguro que más de una vez has tenido que tomar una decisión y no supiste qué opción elegir: cambiarte de trabajo, trasladarte de ciudad, dejar a tu pareja, comprarte una casa, tener un hijo… Decisiones importantes o más pequeñas, como aceptar una invitación o apuntarte a clases de piano… Esta semana te doy las claves para tomar una decisión acertada:

1. Visualízate en esa nueva situación dentro de un año: recorriendo esa casa nueva y desayunando en la cocina, imagina cómo es un desayuno allí; andando por esa nueva ciudad, objerva cómo es ese paseo; entrando por la puerta de ese nuevo trabajo, fíjate en cómo visualizas que es trabajar allí; saliendo por la puerta del que tienes ahora, imagina cómo te ves despidiéndote.

2. Qué emociones experimentas tomando esa decisión: alegría, tristeza, miedo… ¿te sientes bien desayunando en esa casa? ¿caminas contento por esa nueva ciudad?. Si son emociones positivas, la decisión está clara. Sin embargo, si hay algo que no termina de encajar, duda de esa opción.

3. Escribe en un papel los precios y recompensas de cada una de las decisiones que tengas sobre la mesa. Sé sincero al hacer cada columna, porque en los precios aparecerá la parte más fea de elegir esa opción. De esta manera, en un futuro, si la tomas, no te llevarás sorpresas. Al hacer los dos listados, sabrás también si las recompensas compensarás los precios.

4. Aparecerá el saboteador: tus miedos se harán presentes a través de excusas: 'Quiero cambiarme de trabajo, pero no voy a encontrar un nuevo empleo'; 'Quiero comprarme una casa, pero todo está muy caro'; 'Quiero irme a vivir a la playa, pero no voy a encontrar trabajo allí'; 'Quiero encontrar pareja, pero siempre me ha salido mal'; 'Quiero dejar a mi pareja, pero no voy a encontrar a nadie que me quiera'… Cuando aparezcan este tipo de ideas, párate y observan si hablan tus miedos o tu lado más racional para seguir adelante con la toma de decisiones.

5. Visión clara: pregúntate qué quieres realmente. Escríbelo en un papel con todo lujo de detalles: cómo es la casa, cómo es el nuevo trabajo, cómo es tu vida en la playa. Si tienes claro lo que quieres, sabrás qué primer paso dar para conseguirlo

6. Hazte preguntas que te reten: ¿Qué necesito para comprarme una casa?, ¿Qué podría cambiar para vivir en la playa?, ¿Cómo decirle a mi jefe que me voy?. Así saldrás de tu zona de confort. No será fácil, pero arriesgar es la única manera de tomar la decisión correcta.

7. Responsable versus víctima: Debes saber que la responsabilidad es tuya y nadie va a venir a tomarla por tí. Tú, mejor que nadie, tienes la respuesta dentro. Así que no valdrá escudarse en: ‘Es que mi jefe no me dejaría que me fuera’, ‘Es que mi madre se enfadaría, si me voy de la ciudad’… Tú tienes la responsabilidad de tus resultados y de tomar tu propia decisión.

8. Si todo falla, hazle caso a tu intuición. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional dice que la intuición es 'esa sensación interior de lo que es adecuado y lo que no'. La intuición es lo que llamamos el sexto sentido. La conjunción de los cinco sentidos, más la comunicación no verbal, junto a las sensaciones. Si no sabes qué decisión tomar haciendo reflexionado sobre los anteriores siete puntos, sigue a tu intución. Nunca falla.

9. Si la decisión no te da los resultados que buscabas, rediséñate y aprende lo que ha fallado. A lo mejor no aciertas a la primera, por eso date una segunda oportunidad.