Cómo mantener tu cerebro sano

Se está celebrando la semana del cerebro y al igual que cuidamos de nuestro hay que cuidar tambien del cerebro; mens sana in corpore sano. Para que seamos conscientes de la importancia que tiene mantener este órgano sano la Sociedad Española de Neurología va a realizar este viernes, a través del "bus del cerebro", pruebas gratuitas para comprobar la salud cerebral y la agilidad mental. El autobús se instalará en Ciudad de las Artes y las Ciencias --entre el Hemisfèric y el Museo de las Ciencias--, de 10.00 a 18.00 horas.

Según cuenta el Doctor José Santonja a COPE MÁS Valencia, neurólogo que estará presente este viernes en el autobús de Valencia, "el cerebro es nuestro gran desconocido, no se tiene demasiado en cuanta para la prevención porque no sabemos cuáles son sus síntomas ni cómo se manifiestan." Además Santonja recuerda que "el cerebro no duele, los cambios son sutiles al inicio y haciendo testa o pruebas se pueden detectar enfermedades a tiempo y poder combatirlas mejor."

PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL CEREBRO SANO:

Mantenerse activo intelectualmente realizando actividades que estimulen la actividad cerebra l como: leer, escribir, bailar, escuchar música, participar en juegos de mesa, realizar actividades manuales, acudir a eventos cultuales, resolver crucigramas, aprender un nuevo idioma, viajar, conversar…

Potenciar las relaciones sociales y afectivas evitando la incomunicación, el aislamiento social. También participando en actividades de grupo, colaborando con la sociedad, etc.

Evitar el estrés y tener una actitud positiva frente a la vida. La risa puede ser el mejor aliado.

Practicar ejercicio físico moderado de forma regular y evitar el sedentarismo. Bien sea mediante la práctica de un deporte o realizando uno o dos paseos diarios de al menos 30 minutos.

Llevar una dieta equilibrada , evitando el sobrepeso. La dieta mediterránea tradicional es la ideal para el cerebro, porque es baja en azúcares refinados y en grasas saturadas, pero rica en verduras, frutas y pescados. Tampoco se recomienda abusar de la sal.

Evitar el consumo de tóxicos como alcohol, tabaco y drogas.

Dormir con un sueño de calidad y con una duración adecuada. En adultos se recomienda dedicar entre 7 y 9 horas diarias.

Controlar los factores de riesgo vascular, como la tensión arterial, la diabetes o la hiperglucemia. La hipertensión es el principal factor de riesgo de enfermedades cerebrovasculares como el ictus, pero también para otras muchas enfermedades neurológicas.

Proteger el cerebro contra las agresiones físicas del exterior mediante la utilización del casco o del cinturón de seguridad. Debes prevenir las consecuencias de los accidentes, especialmente los laborales y los de tráfico.

SÍNTOMAS AGUDOS

La pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo; dificultad para la comprensón del habla o perdida del campo de visión "son los síntomas que más nos deben alertar para acudir rápidamente a urgencias" concluye el Doctor Santonja.