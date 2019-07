Cómo evitar los robos en viviendas

Pedro Martínez Jefe de robos en la Policía Nacional de Valencia afirma que "lo principal es tener una cerradura acorde al piso que tenemos.La mayoría de pisos antiguos tienen cerraduras muy antiguas y no dan seguridad." Además desvela que las cerraduras tienen una vida util "para que nos hagamos una idea una cerradura con más de diez años ya hay que cambiarla ya que pierde eficacia y se hace fácil atacarla."

Además desde la Policía Nacional advierten de la importancia de darle doble vuelta a las llaves cuando nos vamos de casa. "Para hacernos una idea con la "técnica del resbalón" tardán quince segundos en abrir la puerta con un plástico duro." El 22% de los robos en viviendas se efectúan con esta técnica. Si "echamos la llave se lo ponemos más dificil." Aunque vayamos a salir cinco minutos es importante concienciarse.

En cuanto a ventanas Pedro recuerda que están los llamados escaladores "que actúan principalmente en bajos comerciales y en la zona centro o en el maritímo donde las casas tiene poca altura y les es más sencillo entrar". Lo más importante es dejar las ventanas bien cerradas antes de marcharnos de vacaciones "hay que asegurarse bien."

Lo que buscan principalmente los ladrones es dinero y joyas; "es lo más sencillo de sustraer o elementos pequeños como una tablet, por ejemplo. No suelen estar en los pisos más de dos o tres minutos". Es importante no tener fácil acceso a este tipo de objetos para dificultarles más la tarea.

EL MITO DE LAS MARCAS CON SÍMBOLOS

"Las marcas con códigos es un míto hoy en día, hace años que no se utiliza". El Jefe de Robos asegura que lo que sí suelen utilizar son pequeños plásticos que colocan en cerraduras y que por tanto "si el plástico no se ha roto o movido en varios días significa que hay gente en casa y no suelen entrar."

CUIDADO CON LAS APPS

Por último Pedro pone el aviso sobre las aplicaciones con geolocalización o en las publicaciones sobre dónde nos encontramos o el tiempo que vamos a estar fuera de casa; "no se lo pongamos más sencillo a los ladrones."